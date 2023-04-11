VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı için Ankara Spor Salonu'na girişler başladı
Türkiye'den ABD'ye yılın ilk çeyreğinde 3 milyar dolarlık ihracat
Yörüngedeki uzay çöpleri, uydular ve uzay araçları için tehlike oluşturuyor
Ankara merkezli 45 ilde otomobil kaçakçılığına yönelik "Kontak" operasyonu
ASELSAN elektrikli araçtaki iddiasını büyütüyor
Yunanistan sınırında FETÖ üyesi 1 kişi yakalandı
11 Nisan 2023 Salı 11:36:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 11:36:00

Depremden sonra nakil olan öğrencilerden 27 bin 462'si okuluna döndü

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra nakillerini farklı şehirlere aldıran öğrencilerden 27 bin 462'sinin okullarına döndüğünü bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarımızın yarınlara daha güvende bakması için afet bölgesinde tüm imkanlarımızla eğitimi normalleştirmeye devam ediyoruz. Nakillerini diğer illere aldıran öğrencilerimizden 27 bin 462'si okullarına geri döndü. Eğitim varsa umut hep var." ifadelerini kullandı.

Etiketler : mahmut özer öğrenci okul nakil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX