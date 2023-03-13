Depremden etkilenen üç ilde eğitim öğretim yeniden başladı

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13 Mart 2023 Pazartesi 10:45:00 - Güncelleme:13 Mart 2023 Pazartesi 10:45:00

Depremden etkilenen Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de eğitim öğretim yeniden başladı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de öğrenciler dersbaşı yaptı.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Gaziantep'teki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından öğrenciler için ders zili çaldı.

Gaziantep Lisesi'nde öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

Yaklaşık 900 öğrencisi bulunan lisede öğrencilerin büyük bölümünün okula geldiği gözlendi.

Kentte yarıyıl tatilinin ardından 6 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretim, depremler nedeniyle ertelenmişti.

ADANA'DA DERS ZİLİ ÇALDI

Eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla Cengiz Topel İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, törende yaptığı konuşmada, öğretmen ve öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Sizleri çok özledik. Hepimize çok geçmiş olsun. Öğretmenleriniz sabırsızlıkla sizleri bekliyordu, bugüne kavuştular. İstiklal Marşı'nı bugün gür bir sesle birlikte okuyacağız. Mahalledeki herkesi uyandırın. Herkese iyi dersler diliyorum." dedi.

Daha sonra öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

Sıralarına ve arkadaşlarına kavuşmanın sevincini yaşayan bazı öğrenciler, öğretmenlerine depremde yaşadıklarını anlattı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Sert ve bazı veliler de eğitim öğretim açılışına katıldı.

Kentte yarıyıl tatilinin ardından 6 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretim, depremler nedeniyle ertelenmişti.

Etiketler : deprem eğitim öğretim gaziantep adana osmaniye

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