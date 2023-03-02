VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ÖSYM'den deprem bölgesindeki 4 il için sınav açıklaması
Karma Komisyon'dan Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır kararı
Scholz, Ukrayna'ya olan desteğini yineledi
Meksika'da 5,8 büyüklüğünde deprem
"Bakü Fatihi" Nuri Paşa'nın ölümünün 74. yılı
Yunanistan'da tren kazasında ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi
DASK'a yapılan hasar ihbarı 314 bini aştı, 1,5 milyar lira ödeme yapıldı
Çin'den FBI'ın Kovid-19 iddiasına tepki
Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın perdesi yarın açılacak
Depremden etkilenen 202 bin 817 öğrenci başka illere nakledildi
Şubatta ihracat 18,6 milyar dolar olarak gerçekleşti
TÜGVA, 71 il 360 ilçesi ile yaralarımızı sarmaya devam ediyor!
Depremlerde tutuklananların sayısı 218'e yükseldi
Brent petrolün varil fiyatı 84,20 dolar
"Uzman Eller Projeleri" için başvurular başladı
Bakan Çavuşoğlu'ndan G20'de BM için kapsamlı reform ihtiyacı vurgusu
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
Bakan Bozdağ, İslahiye ilçesinde kurulan konteyner kenti ziyaret etti
Temiz enerji, karbon emisyonlarında "korkulan" artışı baskıladı
Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak
Borsa güne yatay başladı
Beyaz Saray: TikTok sorun teşkil ediyor
Küresel piyasalar yön arayışında
ABD, Tayvan'a F-16 füzelerinin satışına onay verdi
02 Mart 2023 Perşembe 11:45:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 11:45:00

Depremden etkilenen 202 bin 817 öğrenci başka illere nakledildi

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören 202 bin 817 öğrencinin, talepleri doğrultusunda başka illere nakillerini yaptıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında deprem bölgesindeki öğrenciler ile bu bölgeden başka illere nakillerini yaptıran öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak için her türlü tedbiri aldıklarını vurguladı.

Depremlerden etkilenen 10 ildeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören 202 bin 817 öğrencinin, talepleri doğrultusunda başka illere nakillerini yaptıklarını belirten Özer, deprem felaketi yaşanan iller dışındaki 71 ilin hepsine farklı sayıda öğrenci naklinin yapıldığını aktardı.

Özer, nakillerle ilgili, "Ankara, 27 bin 679 öğrenciyle nakil yapılan ilk 5 il sıralamasında öğrencilerin en fazla nakil yaptıkları il oldu. Antalya 18 bin 922, Mersin 18 bin 878, İstanbul 15 bin 19, Konya ise 11 bin 366 öğrenci ile en fazla nakil yapılan iller oldu." bilgilerini verdi.

Mahmut Özer, 167 öğrencinin de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurt dışındaki okullara nakil yaptırdığını kaydetti.

10 İLDE 3,5 MİLYONUN ÜZERİNDE ÖĞRENCİ

Deprem felaketi yaşanan 10 ilde, resmi ve özel eğitim kurumu olmak üzere deprem öncesinde toplam 3 milyon 600 bin 891 öğrenci olduğunu belirten Özer, şöyle devam etti:

"Deprem sonrasında nakil yaptıran 202 bin 817 öğrencimizden 66 bin 916 öğrenciyle en fazla Hatay'dan diğer illere nakil yapıldığını görüyoruz. Hatay'dan sonra en fazla öğrenci nakli alınan il 50 bin 245 öğrenciyle Kahramanmaraş. Malatya 36 bin 900, Adıyaman 21 bin 629, Gaziantep 13 bin 706, Osmaniye 3 bin 853, Adana 3 bin 635, Diyarbakır 2 bin 808, Şanlıurfa 2 bin 803, Kilis'ten ise 322 öğrenci başka illere nakil yaptırdı."

Bakan Özer, çocukların eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini, öğrencilerin eğitime erişmelerini sağlamak için her türlü imkanı sunacaklarını vurguladı.

NAKİL YAPTIRAN DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER DE DEVAMSIZLIK HÜKÜMLERİNDEN MUAF TUTULACAK

Bakan Özer, deprem sonrası yaşanan olumsuz duyguların etkilerini azaltmak, öğrencilerin psikososyal sağlamlıklarını güçlendirmek için de çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Deprem bölgesinde eğitim alan öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde devam mecburiyeti bulunmadığını hatırlatan Özer, "Aldığımız bu karara deprem felaketi nedeniyle 10 ilden diğer illere nakil yaptıran öğrencilerimizi de dahil ettik. Böylece depremden etkilenen tüm öğrencilerimiz, aldığımız karar doğrultusunda devamsızlık ile ilgili hükümlerden muaf olacaklar." bilgisini paylaştı.

Özer, bakanlık olarak depremden etkilenen öğrencilerin ders kitabı ve yardımcı kaynak ihtiyacının yanı sıra kırtasiye ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanan eğitim setlerini de öğrencilere ulaştırdıklarını belirterek, "Tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilerimiz için ders kitapları ile yardımcı kaynakları yeniden bastık ve bu öğrencilerimizin kırtasiye malzemeleri dahil ihtiyaç duyduğu her türlü eğitim materyalini ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : mehmet özer deprem öğrenci depremzede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX