Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 94 bin 12'si okuluna döndü
Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Özer, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından naklini başka illere aldıran öğrencilerden 94 bin 12'sinin okullarına döndüğünü bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 94 bin 12'si bugün itibarıyla okullarına geri döndü." ifadesini kullandı.
Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 94 bin 12'si bugün itibarıyla okullarına geri döndü.— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) May 27, 2023
Tüm çabamız evlatlarımız için... pic.twitter.com/sfv8sdQ7Qq