Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 94 bin 12'si okuluna döndü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 94 bin 12'si bugün itibarıyla okullarına geri döndü." ifadesini kullandı.

Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 94 bin 12'si bugün itibarıyla okullarına geri döndü.



Tüm çabamız evlatlarımız için... pic.twitter.com/sfv8sdQ7Qq