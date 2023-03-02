Deprem bölgesindeki konteynerlere "TRT EBA" erişimi için 4 bin 500 televizyon kuruldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki konteynerlere şu ana kadar kurduğumuz televizyon sayısı 4 bin 500'e ulaştı. 'Her şart altında eğitime devam' ilkemizle hareket ediyor, TRT EBA içerikleriyle çocuklarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında da deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitim sürecine destek olmak için tüm konteynerlere televizyon kurulacağı belirtildi.