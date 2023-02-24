VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO'nun Napoli Müşterek Kuvvet Komutanı, yardım çalışmalarını yerinde görmek için Adana'ya geldi
Adalet Bakanlığından depremden etkilenen vatandaşlar için veraset belgesi açıklaması
Mavi tik'te değişim yasak
Değerli eşyalar polis korumasında
İstanbul barajlarında su seviyesi ölçüldü
Afitap'a çevik kuvvet şefkati
Gezici kütüphane deprem bölgesinde
Bir oyuncak da Ağrılı çocuklardan!
Sosyal marketin gönüllü işçisi
Yaraları birlikte saracağız
Minikler bizi görünce mutlu oluyor
Depremzede aileye piyano jesti
Kenan gitti, biz yine işimize devam ettik
Afet bölgesindeki insanlara iyi geldik
Taksim saldırısının planlayıcısı etkisiz hale getirildi
Amacımız çocukları güldürmek
Akademi'den 'tokat timi'
İhmal edilen kalp çarpıntısı inmeye neden olabilir
İğne biyopsisi kötü huylu tümörleri belirliyor
Saç ekimi en çok kariyer için yaptırılıyor
Geçmeyen ağrılarda Nöral terapi önerisi
Türkiye'ye gönderilen arama kurtarma ekibi ülkesine döndü
Brent petrolün varil fiyatı 83,02 dolar
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi yakalandı
24 Şubat 2023 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:24 Şubat 2023 Cuma 08:30:00

Deprem bölgesindeki eğitimciler OHAL süresince ek ders ücretinden yararlandırılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Depremler nedeniyle ek ders görevini yerine getiremeyenler, görevlerini yapmış sayılacak ve ek ders ücreti alabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde ders vermek üzere görev alan deprem bölgesindeki eğitim görevlileri, olağanüstü hal (OHAL) süresince ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ders ve ek ders saatlerine ilişkin esaslarda düzenleme yapıldı.

Buna göre, 8 Şubat 2023 tarihinde OHAL ilan edilen illerde belirtilen esaslar kapsamında görev yapmakta olanlardan, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle ek ders görevini yerine getiremeyecek durumda oldukları il valisince tespit edilenler, OHAL süresince üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI ARTIRILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi uygulamalarında çalıştırılacak sözleşmeli personel sayısı 395'ten 895'e çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi uygulamalarında sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair esaslarda değişiklik yapıldı.

Buna göre, istihdam edilecek sözleşmeli mühendis sayısı 157'den 542'ye, mimar sayısı 70'den 110'a, şehir ve bölge plancısı sayısı 72'den 102'ye, avukat sayısı 46'dan 76'ya ve uzman sayısı 50'den 65'e çıkarıldı.

Bu arada sözleşmeli personelde aranacak şartlar arasında yer alan "bakanlıkça yaptırılacak veya yapılacak sınavda başarılı olma" hükmüne 30 Haziran 2024 tarihine kadar bağlı olunmayacak.

Etiketler : aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı deprem bölgesi ek ders

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX