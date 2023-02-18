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18 Şubat 2023 Cumartesi 15:36:00 - Güncelleme:18 Şubat 2023 Cumartesi 15:36:00

Deprem bölgesindeki 10 ilden nakille gelen öğrenciler için devam şartı aranmayacak

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 ilden diğer illerdeki okullara nakil olan öğrencilerin de devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulmasına karar verdiklerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerin dışındaki yerlerde, 465 bin depremzedeye konaklama imkanı sağladıklarını söyledi.

Eğitim öğretime, 20 Şubat Pazartesi itibarıyla 71 ilde başlayacaklarını belirten Özer, 10 ille ilgili çalışmaları da tamamladıklarını, hangi ilde, ilçede eğitim öğretime başlanacağını salı günü itibarıyla açıklayacaklarını dile getirdi.

Özer, deprem bölgesindeki illerde kayıtlı öğrencilerin istemeleri halinde "yerleşim yeri adresine bakılmaksızın" ve "hiçbir şart aranmadan" Türkiye'nin her yerinde eş değer okul türüne nakillerinin yapılmasıyla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda şu ana kadar 35 bin 24 öğrencimiz, diğer illere nakillerini aldırdı." dedi.

Bakan Özer, "Deprem bölgesinde öğrenim gören öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacağını açıklamıştık. Deprem felaketi nedeniyle 10 ilden diğer illere nakil olan öğrencilerimizin de devamsızlık ile ilgili hükümlerden muaf tutulmasına karar verdik. " diye konuştu.

Anaokulu, ilk ve orta okullarda öğrencilerin okullara, lise kademesinde ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine nakil başvurusunda bulunduğunu aktaran Özer, kredi yurtlar kurumu yurtlarında kalan öğrencilerin nakillerinin ise Bakanlık personelince bu yurtlara gidilerek yapılacağını belirtti.

Etiketler : mahmut özer deprem okul öğrenci devamsızlık

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