Deprem bölgesindeki öğrenciler için çadır ve konteyner kuruldu

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17 Mart 2023 Cuma 16:40:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 16:40:00

Deprem bölgesindeki 10 ilde öğrenciler için 1783 noktada çadır ve konteyner kuruldu

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eğitim öğretim alanında yürütülen çalışmalarla ilgili "10 ilimizde 1783 noktada okul öncesi ilkokul ortaokul lise ve destekleme yetiştirme kurslarında hizmete devam ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'nın Bulgurlu Mahallesi'ndeki Teknopark alanına kurulan konteyner kenti ziyaret ederek, eğitim konteynerlerini gezdi.

Depremzede öğrencilerle bir araya gelen Özer, çocuklarla soru çözüp sohbet etti. Özer, öğrencilere konteynerlerinde televizyon olup olmadığını sorarak, bakanlıkları tarafından gönderilecek televizyonlar gelince EBA TV'yi izlemelerini tavsiye etti.

Öğrencilere ihtiyaçları olup olmadığını soran Özer, gençlerin eğitimi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını aktardı.

Özer, ziyaretin ardından depremden sonra okulların açılmasıyla ilgili kapsamlı kararlar aldıklarını, 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretimi başlattıklarını söyledi.

Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da 6 Mart'ta, Osmaniye, Adana ve Gaziantep'te ise 13 Mart'ta eğitim öğretimi yeniden başlattıklarını hatırlatan Özer, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'daki çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

Depremin ilk gününden itibaren öğrencilerin her şartta eğitime devam edilebilmesi için çaba gösterdiklerini vurgulayan Özer, öğrencileri kurulan çadırlar ve konteynerlerdeki prefabrik okullarda desteklemeye devam ettiklerini aktardı.

Öğrenci ve öğretmenin buluştuğu her ortamın kendileri açısından okul olduğuna işaret eden Özer, şöyle konuştu:

"Bu okul çadır, konteyner veya açık bir alan olabilir. Malatya'da eğitim öğretim 27 Mart'a kadar ertelenmiş olmasına rağmen burada çocuklar okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde eğitim öğretimlerine devam ediyor. Aynı zamanda LGS'ye girecek öğrencilerimiz için destekleme yetiştirme kursları, YKS'ye girecek olan 12'nci sınıf öğrencilerimiz için de destekleme yetiştirme kurslarıyla çocuklarımızın sınava hazırlanmasıyla ilgili her türlü desteği sağlıyoruz. Yani bu dönemde müfredata dayalı eğitimden ziyade çocuklarımızı o travmalı ortamdan kurtarıp bir an evvel normalleşmeleri, eğitimle buluşmalarıyla ilgili her türlü desteği sağlıyoruz. Aslında bu bölgede eğitim öğretim, psikososyal destek ve çocuklarımızın psikolojik olarak sağlamlıklarıyla ilgili en önemli destek mekanizması. Başlangıçtan itibaren eğitim öğretimin hızlı şekilde normalleştirmeyle ilgili tüm valilerimizle, belediye başkanlarımızla, bakanlarımızla koordineli şekilde süreçleri takip ediyoruz."

"HAYATIN NORMALLEŞMESİNİN GÖSTERGELERİNDEN BİRİ, EĞİTİMİN NORMALLEŞMESİ"

Özer, bölgedeki okulların hasar tespitiyle ilgili çok hızlı şekilde kendilerine destek oldukları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına teşekkür ederek, sağlam raporu verilen okullarda güvenli şekilde eğitime devam edilmesi anlayışıyla çalıştıklarını dile getirdi.

Büyük fedakarlıkla çocuklar için Van'dan konteynerler getirterek eğitimin aksamaması için hizmet ettiklerinin altını çizen Özer, şunları kaydetti:

"Tüm kurum ve kuruluşların eğitimi merkeze alarak çocuklarımızın normalleşmesine destek vermesinden dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Özellikle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Mehmetçik Okulları'yla 10 ilde 248 çadırda çocuklarımızın her kademeden eğitimine destek vermeleri bizi çok mutlu ediyor. Bu dönemler birlik beraberlik dönemleri. Hayatın normalleştirmesini görmenin de ana göstergelerinden bir tanesi, eğitimin normalleşmesini görmek. Teknokent'teki yaklaşık 2150 konteynerden oluşan devasa ailenin olduğu yerde eğitim hizmeti için konteyner getirmek çok anlamlı. Okulların açık olup olmamasına bakmaksızın çocuklarımızı eğitimle buluşturmak için tüm fedakar öğretmenlerimizle sahada çalışıyoruz. Bu vesileyle depremin ilk gününden itibaren seferber olan, fedakar şekilde çalışan, kendi derdini unutup çocuklarına kavuşmak, onları eğitimle buluşturmak için büyük fedakarlık gösteren tüm öğretmenlerime en içten şükranlarımı sunuyorum."

Bakan Mahmut Özer, öğrencilerin eğitimi için yapılan çalışmalarla ilgili ise şu bilgileri verdi:

"10 ilimizde 1783 noktada okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve destekleme yetiştirme kurslarında 8 ve 12'nci sınıflarla ilgili çadır ve konteyner olarak hizmete devam ediyoruz. Tabii bu 10 ilin 6'sında zaten eğitim öğretim başladı. Geriye 4 ilimiz kaldı. Bu 4 ilimizdeki mevcut çadır veya konteyner sayılarını artırarak, mümkün olduğu kadar ama önceliği 8 ve 12'nci sınıflara vereceğiz. Çünkü onların önünde yaklaşık 2 ay sonra ciddi bir sınav var. Onlara mümkün olduğu kadar erişerek, hepsini sisteme dahil ederek, bu sayıları artırarak çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz."

Etiketler : mahmut özer deprem bölgesi öğrenci çadır konteyner

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