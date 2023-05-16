16 Mayıs 2023 Salı 14:38:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 14:38:00
Deprem bölgesinde KPSS'ye gireceklerden sınav ücreti alınmayacak
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvurularında ücret alınmayacağını duyurdu.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvurularında ücret alınmayacağını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
- Deprem bölgesinde KPSS'ye gireceklerden sınav ücreti alınmayacak
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- Siber saldırılara karşı uzman yetiştirecek 4 yeni meslek yüksekokulu açılıyor
- Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 77 bin 647'si okuluna döndü