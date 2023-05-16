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Deprem bölgesinde KPSS'ye gireceklerden sınav ücreti alınmayacak
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16 Mayıs 2023 Salı 14:38:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 14:38:00

Deprem bölgesinde KPSS'ye gireceklerden sınav ücreti alınmayacak

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvurularında ücret alınmayacağını duyurdu.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvurularında ücret alınmayacağını duyurdu.

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Etiketler : ösym kpss deprem bölgesi sınav ücreti
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