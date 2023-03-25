VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Küresel piyasalar Fed haftasını pozitif tamamladı
BDDK'dan 2 bankanın kurulmasına, 1 bankanın faaliyetine izin
TİHEK'ten İstanbul Barosuna ayrımcılık yasağını ihlalden 50 bin lira ceza
53 milyar liralık kamu zararını önlediler
Yazıcıoğlu vefatının 14'üncü yılında anılıyor
25 Mart 2023 Cumartesi 11:08:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 11:08:00

Deprem bölgesinde açılan halk eğitimi kurslarından 79 bin 162 kişi yararlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Afet bölgesindeki çocuklarımızın eğitimle buluşması kadar bu bölgedeki vatandaşlarımızın da eğitime katılmasını çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaşandığı illerde vatandaşların sosyal ve kültürel etkinliklere katılımlarını sağlamak için hayat boyu öğrenme kapsamında açılan 5 bin 820 kurstan 79 bin 162 vatandaşın yararlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce, vatandaşların hayat boyu öğrenme kapsamında eğitime erişimlerini sağlamak için yürütülen çalışmalar, depremlerin yaşandığı bölgelerde de devam ediyor.

Bakan Özer, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından 10 ilde bölgenin durumuna bağlı olarak 10 bina, 45 çadır, 10 konteyner ve 1 mobil araç olmak üzere hayat boyu öğrenme kapsamında toplam 66 destek ve koordinasyon merkezi açıldığını belirterek, "Halk eğitimi merkezleri ile olgunlaşma enstitülerimizin faaliyetlerinin yürütüldüğü destek ve koordinasyon merkezlerimizde açılan 5 bin 820 kurstan şu ana kadar 79 bin 162 vatandaşımız yararlandı." bilgisini verdi.

"ÇADIRLARDA KALAN VATANDAŞLARIMIZIN TERZİLİK İHTİYAÇLARI DA KARŞILANIYOR"

Özer, bu kurslarda 5 bin 494'ü usta öğretici olmak üzere toplam 6 bin 339 Bakanlık personelinin eğitici olarak görevlendirildiğini aktardı.

Olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitimi merkezlerinin organizasyonunda destek ve koordinasyon merkezlerinde 102 tekstil üretim makinesinin kurulumunun tamamlandığına işaret eden Özer, "Bu makinelerde nevresim takımı, pijama, tişört, etek, bebek battaniyesi ve iç giyim başta olmak üzere birçok türde toplam 6 bin 200 adet ürün imalatı yapıldı. Bu kapsamda çadırlarda kalan vatandaşlarımızın terzilik ihtiyaçları da karşılanıyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca deprem bölgesinde bulunan halk eğitimi ve destek koordinasyon merkezlerinde kullanılmak üzere, 375 tekstil üretim makinesinin temin sürecinin başlatıldığını aktaran Özer, 10 gün içinde alım sürecinin tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

Özer, örgün eğitimin yanında her yaş grubu vatandaşa eğitim imkanı sunmak için hayat boyu öğrenme kapsamında çok boyutlu eğitime erişim olanaklarını sunduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Afet bölgesindeki çocuklarımızın eğitimle buluşması kadar bu bölgedeki vatandaşlarımızın da eğitime katılmasını çok önemsiyoruz. Deprem bölgesindeki bu kurs merkezlerinde vatandaşlarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlerle hizmet sunmaya devam edeceğiz."

Etiketler : mahmut özer deprem bölgesi halk eğitim kursları

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX