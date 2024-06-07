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07 Haziran 2024 Cuma 17:03:00 - Güncelleme:07 Haziran 2024 Cuma 17:03:00

Karne ödülü zararlı çünkü...

Kaynak: GUNES.COM.TR

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Çocuklar kurumamış beton gibidir, üzerine ne düşerse iz bırakır. ‘'İyi not al'' sözlerinizi takip etmezler, ona bıraktığınız izi, ona gösterdiğiniz gölgenizi takip ederler. Çocuklar, ulaştığı başarıyla bir satır, başarısızlıkla bir kitap öğrenir. Çocuğun başarısını hediyeyle mükafatlandırmak güzel bir jest olarak gözükse de, manzaraya uzaktan bakmak gerekir çünkü manzara uzaktan güzeldir. Çocuğa hediye almak sizce doğru mu? Çocuğu sevdiğiniz için mi yoksa çocuğun iyi not almasını düşündüğünüz için mi hediye alırsınız? Haberimizi detaylandıralım..

Karne hediyesi çocuğu motive eder ama ne için? İyi not almak için. Belki de iyi not hiçbir zaman kişinin gelişimini değiştiren bir kavram olmamıştır.

Araştırmacılar, çocuğa karne hediyesi almanın, çocuğu amaçtan ve hedeften uzaklaştırdığını belirtiyor. Çocuğun kendini tamamlanmış ve hayat yarışını bitirme hissine kaptırdığını söylüyor. Sonuç olarak öğrenmekten uzaklaştıklarını söylüyorlar.

Kısa süreli başarılar uzun süreli başarısızlıklara mahkumdur.

Karne hediyesinde verdiğiniz mesaj 'Bravo öğrenmek sana çok fayda sağlayacak mı yoksa aldığın not sana değil, bize mi fayda sağlayacak?..

Çocuk öğrenmesi gereken zor işleri ikinci plana atarak kolay işlerin başarısını ele almak ister. Bu durum, çocuğun varoluşsal sancılar çekmesine sebep olabilir. Ne ekersek onu biçiyorsak, çocuğu yok sayarak vazgeçiyoruz. Gerçek öğrenme kavramı ikinci plana atılarak çocuğun öğrenme anlayışına engel olabilir.

Araştırmacılara göre ''Karne hediyesinin motivasyonunu sürdürmek zordur. Her yıl gelen hediye, her yıl istenilen ve daha fazlası... Eğer konu motive olmaksa, başaramayacağını düşünen çocuklar çabalamaktan vazgeçer. Üstelik buna hiç üzülmezler. ''

Etiketler : çocuklar başarı karnehediyesi
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