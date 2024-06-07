Karne ödülü zararlı çünkü...

Karne hediyesi çocuğu motive eder ama ne için? İyi not almak için. Belki de iyi not hiçbir zaman kişinin gelişimini değiştiren bir kavram olmamıştır.

Araştırmacılar, çocuğa karne hediyesi almanın, çocuğu amaçtan ve hedeften uzaklaştırdığını belirtiyor. Çocuğun kendini tamamlanmış ve hayat yarışını bitirme hissine kaptırdığını söylüyor. Sonuç olarak öğrenmekten uzaklaştıklarını söylüyorlar.

Kısa süreli başarılar uzun süreli başarısızlıklara mahkumdur.

Karne hediyesinde verdiğiniz mesaj 'Bravo öğrenmek sana çok fayda sağlayacak mı yoksa aldığın not sana değil, bize mi fayda sağlayacak?..

Çocuk öğrenmesi gereken zor işleri ikinci plana atarak kolay işlerin başarısını ele almak ister. Bu durum, çocuğun varoluşsal sancılar çekmesine sebep olabilir. Ne ekersek onu biçiyorsak, çocuğu yok sayarak vazgeçiyoruz. Gerçek öğrenme kavramı ikinci plana atılarak çocuğun öğrenme anlayışına engel olabilir.

Araştırmacılara göre ''Karne hediyesinin motivasyonunu sürdürmek zordur. Her yıl gelen hediye, her yıl istenilen ve daha fazlası... Eğer konu motive olmaksa, başaramayacağını düşünen çocuklar çabalamaktan vazgeçer. Üstelik buna hiç üzülmezler. ''