Bu okulda anne babalar da okuyor
Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü İlkokulu ve Köy Yaşam Merkezi'nde "Okul Aile El ele, 7'den 70'e Okuyoruz ve Öğreniyoruz" projesi çerçevesinde kadınlar hem okuyorlar, hem de eğleniyorlar.
Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü İlkokulu ve Köy Yaşam Merkezi'nde "Okul Aile El ele, 7'den 70'e Okuyoruz ve Öğreniyoruz" projesi çerçevesinde kadınlar hem okuyorlar, hem de eğleniyorlar.
Veliler çocuklarını almaya biraz erken gelip hem kitap okuyor, hem de planlanan eğitimlere katılarak öğreniyor, okuyor, kendilerini geliştiriyorlar. Çocuklarına örnek olan ebeveynler zamanı iyi değerlendirmenin mutluluğunu yaşıyor.
- Bu okulda anne babalar da okuyor
- KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi başvuruları başladı
- Deprem bölgesinde KPSS'ye gireceklerden sınav ücreti alınmayacak
- "Türkiye, PIRLS 2021 sonuçlarına göre puanını en çok artıran ikinci ülke oldu"
- Siber saldırılara karşı uzman yetiştirecek 4 yeni meslek yüksekokulu açılıyor
- Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 77 bin 647'si okuluna döndü