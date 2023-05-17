Bu okulda anne babalar da okuyor

Bu okulda anne babalar da okuyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü İlkokulu ve Köy Yaşam Merkezi'nde "Okul Aile El ele, 7'den 70'e Okuyoruz ve Öğreniyoruz" projesi çerçevesinde kadınlar hem okuyorlar, hem de eğleniyorlar.



Veliler çocuklarını almaya biraz erken gelip hem kitap okuyor, hem de planlanan eğitimlere katılarak öğreniyor, okuyor, kendilerini geliştiriyorlar. Çocuklarına örnek olan ebeveynler zamanı iyi değerlendirmenin mutluluğunu yaşıyor.