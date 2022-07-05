Birincilerin okulu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi LGS şampiyonlarını bekliyor

Türkiye'de tercih edilen okullar arasında ilk sıralarda yer alan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, yeni öğrencilerini bekliyor.

İngilizce ağırlıklı hazırlık eğitimi veren Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, fen ve sosyal bilimler programlarının yanı sıra uluslararası programlar da uygulayan bir imam hatip lisesi olarak çok yönlü eğitim teklifleriyle öne çıkıyor. 2021 LGS sınavında 0,67'lik dilimden öğrenci alan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, bu yıl da sınavda başarılı olan 150 öğrenciyi kabul edecek.

DÜNYA OKULU

Öğrenciler İngilizce ağırlıklı bir yıllık hazırlık eğitimi sürecinde İngilizce ve Arapça dillerini konuşacak seviyeye gelerek bu alanda akademik çıktılar üretebiliyor. Öğrenciler yabancı dil hazırlık eğitiminden sonra IGCSE(Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı) ve IB-DP (International Baccalaureate) gibi uluslararası programlarda eğitimlerine devam edebiliyorlar. Böylece öğrenciler Anadolu İmam Hatip Lisesi diplomasının yanı sıra Cambridge sertifikasyonu ve IB diploması da alarak mezun olabiliyor. Kartal AİHL öğrencilerinin uluslararası geçerliliği olan diplomalarla mezun olması, dünyanın saygın üniversitelerinden kabul almalarına olanak sağlıyor.

Kanada, ABD, İngiltere, Hollanda, Karadağ, Bosna-Hersek ve Polonya'daki kurumlar ile ortak çalışmalar yürüten Kartal AİHL aynı zamanda Kosova, Makedonya, KKTC, Ürdün ve Malezya'da bulunan kardeş okullarıyla işbirlikleri geliştirerek öğrencilerine bu ülkelere gitme imkanı sunuyor.

ÇOK YÖNLÜ GELİŞİM

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, fen ve sosyal bilimler programı ile öğrencilerin ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda akademik donanımlarını geliştiriyor. Bununla birlikte, medeniyet değerlerinden ilhamla çok yönlü şahsiyet inşa edebilmelerine olanak sunarken, çağın ihtiyacı olan öz yeterliliklerini büyüterek yükseköğretime hazırlıyor.

Kartal AİHL seçkin akademik kadrosu, akademik programları, teknolojik altyapısı, kulüp çalışmaları, ders halkaları, seminerleri, atölyeleri, dergileri, kurs çalışmaları, sergileri, festivalleri, üniversite hazırlık birimleri, rehberlik hizmetleri, olimpiyat ve proje takımları ile ekolojik bir sistem üretiyor.

Kartal AİHL, öğrencilerine kendini keşfetme ve etkin bir kişilik olma imkânı sunan zengin sosyal ve kültürel etkinliklerle aktif roller teklif ediyor. Okulda gelenekselleşen dergicilik faaliyetleri kapsamında edebiyattan felsefeye, ilahiyattan sanata kadar farklı alanlarda 9 dergi çıkıyor. Sinemadan psikolojiye, yazılımdan robotiğe kadar 50'nin üzerindeki aktif kulüp; gönüllülük, iş birliği ve çok seslilik üreterek okul toplumuna renk ve değer katıyor.

YAŞAYAN KAMPÜS

İstanbul'un en güzide mekânlarından olan Kartal'da bulunan Kartal AİHL, uygulama camisi, 70 bine yakın kitap ve dijital kaynağa ev sahipliği yapan kütüphanesi, inovasyon ve teknoloji merkezi, yurt binaları, konferans salonu, açık ve kapalı spor kompleksleri, laboratuvarları, tematik sınıfları, amfisi, sınav salonları, cep sineması, galerisi, seramik atölyesi, müzik odaları, sanat atölyeleri ve yemekhanesi ile yüksek değerde gündelik hayat pratikleri üretiyor.

YKS DERECELERİ

Kartal AİHL, YKS dereceleri ve öğrencilerini yerleştirdiği üniversiteler açısından da öne çıkıyor. 2021 YKS'de büyük başarılara imza atan Kartal AİHL'nin ilk 10'da 2, ilk 100'de 9, 1.000'de 40, ilk 5.000'de 73, ilk 10.000'de ise 101 öğrencisi yer aldı. Yerleştirme sonuçları ile birlikte Kartal AİHL, 14 öğrencisini Boğaziçi Üniversitesi'ne, 31 öğrencisini İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, 30 öğrencisini ise çeşitli tıp fakültelerine yerleştirme başarısını gösterdi.

TEKNOLOJİ VE İNOVASYON: KARTAL BİLİM ÜSSÜ

Çalışmalarını "Türkiye'ye öncü, dünyaya örnek" ilkesiyle şekillendiren Kartal AİHL, geçmişten günümüze Türk eğitim tarihinde birçok ilke imza attı. Özellikle son yıllarda okulda yaşanan gelişmeler, İmam Hatip Eğitim Modeli'ne yeni bir anlayış̧ getirmenin yanı sıra Kartal AİHL'yi Türk eğitim sistemi içerisinde de dikkatle takip edilir hale getirdi.

Öğrencilerine daha iyi mekânlarda "her zaman daha fazlasını" sunmak amacıyla benzeri olmayan bir merkez tasarımı üzerinde çalışan okul, Kartal Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Projesi'ni ortaya çıkardı. "Kartal Bilim Üssü" adı verilen merkez, daha şimdiden dikkatleri üzerine topladı.

Bu alanda; fizik, kimya, biyoloji ders laboratuvarları, kimya ve biyoloji disiplinleri için Ar-Ge laboratuvarı, STEM Atölyesi, çok amaçlı seminer salonu, ortak çalışma alanları, toplantı salonları ve sosyal alanlara yer verildi. Proje kapsamında sadece fiziki alanlar kurulmakla kalmadı, bu laboratuvar ortamlarında gerçekleştirilecek düzenli eğitimler de programlandı. Öte yandan, öğrencilerle birlikte araştırma ve teknoloji projelerinin hayata geçirilmesi noktasında çalışmalar da planlandı.

Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin bulunduğu önemli bir okul olma özelliği taşıyan Kartal AİHL, öğrencilerin çağın gerektirdiği şekilde eğitim almaları ve geleceğe emin adımlarla yürümeleri için fen bilimleri başta olmak üzere, yazılım, robotik ve endüstriyel tasarım konularında da nitelikli üretimi odağına aldı.

Gençlerin henüz lise çağlarındayken söz konusu alanlarda nitelikli bir vizyona sahip olmalarının, ülkemizin ihtiyacı olan yetişmiş insan kaynağını büyüteceği öngörülüyor.

PROJELER OKULU

Bilim Seyyahları isimli çalışma, bu çerçevede hayata geçirilen birçok projeden biri olarak öne çıkıyor. Halka açık olarak şehir meydanlarında gerçekleştirilen bilim festivali, ülke sınırlarını aşarak farklı ülkelerde de uygulanmaya başlandı. Söz konusu proje, toplumun temel bilimlere olan bakış açısını değiştiriyor ve katılımcılara bilimin eğlenceli dünyasında keyifli bir yolculuk vadediyor.

Türkiye'nin uluslararası platformda en büyük eğitim iş birliği projesine dönüşen Bilim Seyyahları Festivali, Kartal AİHL imzasıyla Afrika'dan Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyada 11 ülkede gerçekleştirildi. Proje sürecinde yer alarak ömür boyu unutulmayacak tecrübeler kazanan öğrenciler, bir yandan da dünyayı tanıma fırsatı elde ediyor.

Kartal AİHL, gelenekselleşmiş birçok projeye de ev sahipliği yapmaya devam ediyor. KAİHLMUN, Kartal Hukuk, Kartal Masters, Etkin Felsefe ve Sürdürülebilir İnsanlık Çalıştayı gibi uzun soluklu projeler, okulun proje geliştirme kültürünün yalnızca birkaçı olarak öne çıkıyor. Bu projeler, öğrencilerin yaşayarak öğrenme süreçlerine ve sosyal gelişimlerine de önemli katkılar sağlıyor.