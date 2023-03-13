VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hatay yeniden doğacak
Amerika'dan dönüyor
2 saat toplantı
Tahta arabalarla moral buldular
Kahraman Proteo gönüllerde yaşıyor
Gençlere örnek oluyor! 84 yaşında ortaokulu bitirdi
Yaralarını sarıyorlar... Mehmetçik kampı yeni yuvaları oldu
Kartalkaya'da kar 1 metreyi aştı
TMSF: Fon'un yurt dışına çıkış yasağını kaldırma yetkisi yoktur
AK Parti-HÜDA PAR görüşmesi... Kurtulmuş: Önümüzdeki günlerde görüşmelerimiz devam edecek
"Moğolistan ile en az 500 milyon dolarlık bir (ticaret hacmi) hedef belirlememiz gerekiyor"
"Türkiye'nin insani diplomasi faaliyetinin topluma gösterdiği katkı kanıtlandı"
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Ankara'da Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı yapıldı
"Bir Mesajın Yeter" Yetim Vakfı'ndan depremzede öğrencilere test kitabı projesi
Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 43 kişi tutuklandı
Karabük'te yapımı tamamlanan Haslı Göleti su tutmaya başladı
Türkiye'de YHT'lerle 14 yılda 72 milyona yakın yolcu taşındı
"Ukrayna ile ilgili belirlenen hedeflere sadece askeri yollarla ulaşabiliriz"
"İttifakın genişlemesi için temas trafiği devam ediyor"
Antakya künefesine AB tescili
Bakan Varank'ın babası, son yolculuğuna uğurlandı
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlularından Kasım Güler 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı
İçişleri Bakanlığı 81 ile 'seçim genelgesi' gönderdi
13 Mart 2023 Pazartesi 16:50:00 - Güncelleme:13 Mart 2023 Pazartesi 16:50:00

"Bir Mesajın Yeter" Yetim Vakfı'ndan depremzede öğrencilere test kitabı projesi

ABONE OL

11 ili kapsayan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede, lise ve üniversite sınavına hazırlanan depremzede öğrencilere bir destek de Yetim Vakfı'ndan geldi. 'Kaybedecek zaman yok. Bir mesajın yeter' sloganıyla başlatılan proje kapsamında, depremzede öğrencilerin ihtiyacı olan test kitaplarını kendilerine ulaştırmak hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen depremlerin etkilediği 11 ili kapsayacak şekilde başlatılan kampanyada vakıf, ihtiyacı olan öğrencilere test kitabı ulaştırmayı hedefliyor. Kampanyayı üniversite öğrencilerinin katılımıyla sürdüren Yetim Vakfı, paylaşılan telefon numarası ile olabildiğince çok sayıda depremzede öğrenciye ulaşmayı amaç edinmiş durumda.

7 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olacak olan projede öğrencilerin, mesaj ya da telefon görüşmesi aracılığıyla ihtiyaçları olan test kitaplarını bildirmeleri gerektiği belirtildi. Talep edilen test kitaplarının temin edilerek öğrencilere ulaştırılacağı aktarıldı.

Etiketler : yetim vakfı test kitabı öğrenci depremzede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX