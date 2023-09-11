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11 Eylül 2023 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 08:30:00

Bakan Tekin'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Hepimiz heyecanlıyız, ama sanırım en çok da ben heyecanlıyım. Allah yüz aklığıyla ve duaların hakkını vererek bir eğitim-öğretim yılı geçirmemizi nasip etsin" dedi.

2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına dair bir mesaj yayınladı.

Paylaşımında, "Hepimiz heyecanlıyız, ama sanırım en çok da ben heyecanlıyım. Allah yüz aklığıyla ve duaların hakkını vererek bir eğitim-öğretim yılı geçirmemizi nasip etsin. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : yusuf tekin eğitim öğretim
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