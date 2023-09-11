Bakan Tekin'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Hepimiz heyecanlıyız, ama sanırım en çok da ben heyecanlıyım. Allah yüz aklığıyla ve duaların hakkını vererek bir eğitim-öğretim yılı geçirmemizi nasip etsin" dedi.
2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına dair bir mesaj yayınladı.
Paylaşımında, "Hepimiz heyecanlıyız, ama sanırım en çok da ben heyecanlıyım. Allah yüz aklığıyla ve duaların hakkını vererek bir eğitim-öğretim yılı geçirmemizi nasip etsin. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
Hepimiz heyecanlıyız, ama sanırım en çok da ben heyecanlıyım. Allah yüz aklığıyla ve duaların hakkını vererek bir eğitim-öğretim yılı geçirmemizi nasip etsin. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun.— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) September 11, 2023
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