VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan'dan Libya'da diplomasi trafiği: Türkiye'nin desteğini yineledim
Fatih Altaylı'ya 'Filistin' soruşturması! Hapsi istendi
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan açıklaması: "Terörle mücadelesini desteklemeyi sürdüreceğiz
İletişim Başkanlığı'ndan 'asrın felaketi' paylaşımı: Devlet millet el ele
Milli Savunma Bakanı Güler, IKBY İçişleri Bakanı Halit ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Al-Nasr'ı kabul etti
07 Şubat 2024 Çarşamba 18:43:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 18:43:00

Bakan Tekin öğrencileri 'uzay' konulu yarışmalara davet etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Bakan Tekin, öğrencileri "Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende" konulu kompozisyon yarışması ve ilkokullar arasında gerçekleştirilecek "Türkiye'nin İlk Uzay Yolculuğu" temalı resim yarışmasına katılmaya çağırdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin uzayda gerçekleştirdiği faaliyetlere karşı öğrencilerin ilgilerini artırmak, uzay araştırmaları ve teknolojilerine yönelik farkındalık oluşturmak için Türkiye Uzay Ajansı ile işbirliği çerçevesinde farklı düzeylerde yarışmalar düzenlediklerini bildirdi.

Bu kapsamda ortaokullar arasında "Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende" konulu kompozisyon, ilkokullar arasında "Türkiye'nin İlk Uzay Yolculuğu" temalı resim yarışması düzenleneceğini belirten Tekin, "Uzay yarışında, 'Ben de varım' diyen tüm öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz. Güçlü işbirliklerinden ötürü Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fatih Kacır'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

YARIŞMA BAŞVURULARI 12 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansı (TUA) işbirliğiyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik resim ve kompozisyon yarışması başvuruları 12 Şubat-20 Mart tarihleri arasında alınacak.

Düzenlenen yarışmayla astronomi, astrofizik, uzay bilimi gibi dallarda önemli keşiflere imkan sağlayan ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunan uzay araştırmalarının önemine dikkat çekilecek.

Bu kapsamda 12 Şubat'ta başlayacak yarışma kapsamında 23 Nisan haftasında TUA'da ödül töreni düzenlenecek.

Yarışmalarda birinci olan öğrencilere dizüstü bilgisayar, ikinci olanlara tablet, üçüncü olanlara akıllı saat hediye edilecek. Mansiyon ödülü olarak ise kablosuz kulaklık verilecek.

Etiketler : bakan tekin yarışması öğrenci astronot uzay resim yarışması
New York sahnesinde

New York sahnesinde
Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin
"İkinci el kıyafet alıyorum"

"İkinci el kıyafet alıyorum"
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!
Çifte heyecan

Çifte heyecan
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX