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07 Aralık 2023 Perşembe 12:07:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 12:07:00

Bakan Tekin: Müfredat değişikliğinde sona yaklaştık

Kaynak: TRT Haber

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tüm sınıfları kapsayacak şekilde müfredat değişikliği için çalışmalarda sona yaklaştıklarını ve bir sonraki Kabine toplantısına kadar detayları paylaşacaklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Tekin, çalışmalarına devam edilen müfredat değişikliğine ilişkin şunları kaydetti;

Ders sürelerinde kısalma olmayacak. Sadeleştirme müfredatta olacak. Yeni müfredat ile ilgili açılmalarda sona yaklaştık. Bir dahaki Kabine toplantısına kadar müfredat değişikliğinin detaylarını paylaşacağız.

GELECEK YILDAN İTİBAREN KADEMELİ UYGULANMAYA BAŞLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde hazırlıklarını yürüttüğü yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde, okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla başlatılan müfredat değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda bu yılın haziran ayında başladı.

Okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde yürütülen yeni müfredat süreci kapsamında, bakanlık bünyesindeki ilgili birimlerde komisyonlar oluşturuldu.

Komisyonların akademisyenler, eğitim paydaşları, eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin aralarında olduğu geniş katılımla düzenlediği çalıştaylarda, müfredatın yol haritasının belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

SADELEŞTİRME GEREKLİLİĞİ ÖNE ÇIKTI

Bakanlığın müfredat değişikliği çalışmalarını yürüten ilgili genel müdürlükler de haziran ayından bu yana ayrıca çok sayıda çalıştay düzenledi. Bu çalıştaylarda da akademisyenlerden eğitim paydaşlarına, eğitim yöneticilerinden öğretmenlere çok geniş kesimden müfredatla ilgili görüşler alındı ve raporlandı.

MEB'in yeni müfredat değişikliğinin detaylarının bir sonraki Kabine toplantısına kadar açıklanması bekleniyor.

Yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde, okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacak.

MÜFREDATTA SADELEŞTİRME VURGUSU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğini tüm sınıfları kapsayacak şekilde çalıştıklarını belirterek, "Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız, derslerin tamamında sadeleşme olacak." bilgisini vermişti.

İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular bulunduğunu vurgulayan Tekin, bu konuları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmaları yoğunlaştırdıklarını, bazı konuların da pedagojik usullerle anlatılmadığını, lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konunun birbirini tamamlamadığını ifade etmişti.

Etiketler : yusuf tekin müfredat eğitim
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