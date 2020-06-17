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17 Haziran 2020 Çarşamba 20:27:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 21:27:00

Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: 111 bin 918'e çıkardık

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "LGS'de, bu yıl tedbirler gereği bina sayısını 18 bin 139'a, salon sayısını 111 bin 918'e çıkardık" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakan Selçuk, LGS sınavına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl LGS'de 3 bin 873 binada, 59 bin 568 salon kullanıma sunulmuştu. Bu yıl tedbirler gereği bina sayısını 18 bin 139'a, salon sayısını 111 bin 918'e çıkardık. Sosyal mesafeyi korumak adına tüm tedbirleri aldık" ifadelerini kullandı.

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