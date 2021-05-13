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13 Mayıs 2021 Perşembe 21:01:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2021 Perşembe 21:01:00

Bakan Selçuk'tan gençlere 'Bayram tatilinde kitap okuyun' ricası

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gençlere seslendiği bayram mesajında, "Lütfen, bu bayram tatilini kitap okuyarak geçirin. Günlerinizi iyi cümleler, iyi fikirler, iyi hayallerle besleyerek geçirin" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından gençlerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bakan Selçuk, paylaşımında, "Sınavla ilgili kaygınızı kısmen giderdik diye düşünüyorum. Şimdi, küçük bir ricam olabilir mi? Lütfen, bu bayram tatilini kitap okuyarak geçirin. Günlerinizi iyi cümleler, iyi fikirler, iyi hayallerle besleyerek geçirin. Farkınızı iyi şeylerle gösterin" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Bakan Selçuk Milli Eğitim bayram
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