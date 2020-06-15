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15 Haziran 2020 Pazartesi 19:34:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 19:41:00

Bakan Selçuk: LGS'ye girecek öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılacak

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 tanılı öğrenciler için LGS'de ayrı okul ve mekanlar oluşturulduğunu, hastanede de sınav yapılabileceğini açıkladı. Ayrıca Bakan Selçuk, "LGS'ye girecek öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav giriş belgeleri yayınlanan Liselere Geçiş Sistemi ile ilgili öğrencilerin içini rahatlatan açıklamalarda bulundu.

8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayabileceği LGS için tedbirlerin alındığını ifade eden Selçuk, "LGS'ye girecek öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılacak" dedi. Selçuk ayrıca LGS'ye girecek öğrencilerin kontenjan konusunda rahat olmalarını istedi.

Bakan Selçuk, "LGS'ye girecek öğrencilere sınava girmeden önce maske ve dezenfektan dağıtılacak" dedi.

Bakan Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını bildirdi.

Selçuk:

- Öğrenciler sınav salonuna giereken görevlilerden maske alacak.

-LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun.

- LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısı 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacak.

- Kovid-19 tanılı öğrenciler için ayrı okul ve mekanlar oluşturuldu, hastanede de sınav yapılabilecek.

SINAV YAPILACAK OKUL SAYISI 5 KAT ARTIRILDI

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını bildirdi. Selçuk, Kovid-19 tanılı öğrenciler için LGS'de ayrı okul ve mekanlar oluşturulduğunu, hastanede de sınav yapılabileceğini açıkladı.

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