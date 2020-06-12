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12 Haziran 2020 Cuma 21:02:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 21:02:00

Bakan Selçuk: Eğitimsel ihtiyaçların karşılanmasında elimizden gelenin fazlasını yapmanın sözünü veriyoruz

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni dönemde eğitim konusunda ihtiyaçların karşılanması için ellerinden gelenin fazlasını yapmak için gayret göstereceklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri'de hayırseverlerin desteğiyle yaptırılacak 11 okul, 120 derslik ve 114 kişilik pansiyon için Hunat Hatun Medresesi'nde düzenlenen protokol imza töreninde, çok değerli isimlerin önemli bir işe imza attığını, hayırseverlerin desteğiyle okulların, dersliklerin yapıldığını söyledi.

Allah nasip etmezse, parası olanın dahi hayır yapamayacağını aktaran Selçuk, Kayseri'nin hayırseverliğiyle meşhur olduğunu dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu çalışmalara destek verdiklerini belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Biz size güvendiğimiz gibi kendimize de güveniyoruz. Daha önemlisi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine güveniyoruz. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte ekonomik olarak da çok daha iyi konumlara geleceği bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Bunun için her sektörde gayret sarf ediyoruz. İnşallah hep beraber sağlıklı, mutlu günlerde yeni projelerde beraber olacağız. Kayseri eğitimin önemini fazlasıyla içselleştirmiş bir şehir. Eğitime yaptığı yatırımlarla da Türkiye'nin övünç vesilesi haline gelmiş bir şehir. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak, yeni süreçte okullarımızın ihtiyaçları, yeni okul ihtiyacı, öğretmen ihtiyacı, çocuklarımızın eğitimsel ihtiyaçlarını karşılama noktasında elimizden gelenin fazlasını yapmanın sözünü burada veriyoruz."

Konuşmaların ardından okul, derslik ve öğrenci pansiyonu yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da anne ve babası anısına yaptıracağı bir okul için ailesi adına protokol imzaladı.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin ve davetliler katıldı.

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