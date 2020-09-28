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28 Eylül 2020 Pazartesi 20:57:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 21:05:00

Bakan Selçuk: Eğitim ve öğrenme kayıpları uzun vadede tahribatlara yol açabilir

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili daha ileri aşamalarda kararlar almayı umut ediyoruz çünkü okulların açılmamasıyla ilgili oluşan eğitim ve öğrenme kayıpları uzun vadede tahribatlara yol açabilir" dedi. Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nı işaret ederek okullarla ilgili yeni kararların alınabileceğinin de sinyalini verdi.

Okulların tamamının yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağı merak edilirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk, koronavirüs vakalarının ve salgının son durumuna göre, oluşabilecek riskler de göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanlığı'nda yapılacak olan toplantının ardından yeni kararların açıklanabileceğinin sinyalini verdi. İlkokul 2,3,4 ve Ortaokul 5,6,7,8. sınıflar okula başlayacak mı? merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaşanan sel afetinin ardından Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu. Burada yüz yüze eğitim-öğretime başlayan Şehit Yüzbaşı İsmail Hakkı Öztopal İlkokulunu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, burada öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

KARARLAR ALMAYI UMUT EDİYORUZ

Son dakika: Okulların açılmamasıyla ilgili oluşan eğitim ve öğrenme kayıplarının uzun vadede tahribata yol açabileceğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitimin başlamasının ikinci haftasında da Giresun'da olmak istedik. Biz emin olunsun gün gün takip ediyoruz. Ne tür durumlar söz konusu, neler yaşıyoruz? Şunu açık söyleyeyim ki her şey güzel gidiyor. Tek tük problemler oluşmasına rağmen krize müdahale ekiplerimizle müdahale ediyoruz. dedi."

OKULLARIN AÇILMASIYLA İLGİLİ YENİ KARARLAR GELEBİLİR

Okullar açılacak mı diye merak edilirken Bakan Selçuk konuyla ilgili olarak Kabine Toplantısı'nı işaret ederek "Önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantı sonrasında ortaya konulacak yol haritası olacak. Düşündüğümüzde bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak görevimiz okulları açmak, açık tutmak. Okulların açılmasıyla ilgili şartları izleyerek, duruma bakarak, salgının seyrini takip ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda okulların açılmasıyla ilgili daha ileri aşamalarda kararlar almayı umut ediyoruz çünkü okulların açılmamasıyla ilgili oluşan eğitim ve öğrenme kayıpları uzun vadede tahribatlara yol açabilir. Bugünde Dereli'de bir okuldayız. Her şeyin yolunda gittiğini görüyoruz. Önümüzdeki süreç tedbirler alarak, okulların açılması için gereken çalışmaları yapmak" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dereli'de okul ziyaretinin ardından Giresun'a döndü.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Ziya Selçuk, daha önce de şu açıklamalarda bulunmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamanın devamında bazı Avrupa Ülkelerinde okulların açıldığını belirterek “ Bu da bir tercih Türkiye ile benzer koşullara sahip ülkelerin yaptığı gibi tamamını hemen alalım istemiyoruz.” dedi. Kontrollü ve aşamalı okulların açılmasını istediklerini belirten Selçuk “ sınıf sınıf gidelim istiyoruz. Herhangi bir risk istemiyoruz.” dedi.

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