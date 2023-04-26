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Bakan Özer'den meslek liselerindeki patent başvurusuna ilişkin açıklama
26 Nisan 2023 Çarşamba 18:45:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 18:45:00

Bakan Özer'den meslek liselerindeki patent başvurusuna ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında fikri ve sınai mülkiyet bilincinin oluşturulması, özgün ürün, proje ve tasarımların tescil edilmesi için çalıştıklarını belirterek "Yapılan çalışmalar neticesinde patent, faydalı model, tasarım ve marka başvuru sayılarımız 2020 yılına göre bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 8 bin artışla 254'ten 20 bin 347'ye ulaştı." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, On Birinci Kalkınma Planı'nda yer alan, "Öğrencilerin buluş, patent ve faydalı model başvurusu yapmaları teşvik edilecektir." hedefi doğrultusunda mesleki ve teknik eğitim kurumlarında öğrenci ve öğretmenlerin buluş içeren özgün çalışmaları, yeni ürünlerin ve tasarımların fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve bu konuda okullarda bilinç oluşturulmasına yönelik çalışmalar artarak devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Özer, Dünya Fikri Mülkiyet Günü dolayısıyla meslek liselerinin faaliyetlerine ilişkin, son 20 yılda eğitimin her kademesinde olduğu gibi mesleki ve teknik eğitimde de seferberlik gerçekleştirildiğini belirtti.

Ülkelerin kalkınmasındaki en önemli unsurun patent, faydalı model, marka ve tasarımla ilgili fikri mülkiyet kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak olduğuna dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında fikri ve sınai mülkiyet bilincinin oluşturulması, özgün ürün, proje ve tasarımların tescil edilerek ticarileşmesine yönelik bütün arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yapılan çalışmalar neticesinde patent, faydalı model, tasarım ve marka başvuru sayılarımız 2020 yılına göre bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 8 bin artışla 254'ten 20 bin 347'ye ulaştı. Tescil sayısı ise yüzde 3 bin 800 artışla 63'ten 2 bin 438'e çıktı."

Özer, tescili alınan 184 ürünün ticarileştirildiğini belirterek bununla mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermayesine 200 milyon liranın üzerinde gelir sağlandığını ifade etti.

Etiketler : Bakanlık Bakan Özer meb
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