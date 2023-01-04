Bakan Özer'den özel okul zammı açıklaması

04 Ocak 2023 Çarşamba 17:36:00 - Güncelleme:04 Ocak 2023 Çarşamba 17:36:00
Bakan Özer: Özel okul zammı yüzde 65 olarak belirlendi
Kaynak: AA
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Milli Eğitim Bakanı Özer, özel okul ücret artışı hakkında "Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık." açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okul ücret artışı hakkında "Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık." açıklamasında bulundu.
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