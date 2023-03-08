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08 Mart 2023 Çarşamba 14:40:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 14:40:00

Bakan Özer: Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri 1 yıl ertelendi

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle öğretmenlerimizin zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için önemli bir karar alındı.

2023 yılı yer değiştirme döneminde, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen atama işlemlerinin yapılmamasına ilişkin resmi yazı, 81 ilin milli eğitim müdürlüğüne gönderildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ili kapsayan bölgede olağanüstü hal ilan edildiği ve Elazığ'ın da daha sonra afet bölgesi kapsamına alındığı anımsatılan yazıda, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler için bu yıl yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında resen bir atama yapılmayacağı belirtildi.

Kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz." bilgisini verdi.

Etiketler : mahmut özer öğretmen zorunlu çalışma deprem milli eğitim bakanlığı

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