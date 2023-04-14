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14 Nisan 2023 Cuma 11:47:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 11:47:00

Milli Eğitim Bakanı Özer: Hatay ve Adıyaman'da okullar açılıyor

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Milli Eğitim Bakanı Özer, deprem bölgesi Hatay ve Adıyaman'da 24 Nisan'da eğitim öğretimin başlayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesi Hatay ve Adıyaman'da 24 Nisan'da eğitim öğretimin başlayacağını duyurdu.

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Etiketler : mahmut özer hatay adıyaman okul
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