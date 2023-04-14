14 Nisan 2023 Cuma 11:47:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 11:47:00
Milli Eğitim Bakanı Özer: Hatay ve Adıyaman'da okullar açılıyor
Milli Eğitim Bakanı Özer, deprem bölgesi Hatay ve Adıyaman'da 24 Nisan'da eğitim öğretimin başlayacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesi Hatay ve Adıyaman'da 24 Nisan'da eğitim öğretimin başlayacağını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
- 2023-YÖKDİL/1 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
- "Hatay ve Adıyaman'da okullar açılıyor"
- Okullarda ikinci ara tatil öncesi son ders zili bugün çalıyor
- Okullarda ikinci ara tatil öncesi son ders zili yarın çalacak
- Üniversite adayları sınava Millet Kütüphanesindeki "Raunt" sistemiyle hazırlanıyor
- Şırnak ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi