VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den Çin'e çip ihracatına yeni kısıtlamalar
ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın elinde daha fazla 'gizli belge' olduğuna inanıyor
İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk, 2 Filistinliyi öldürdü
AB liderleri doğal gaza tavan fiyat uygulamasında anlaşamadı
Mevlit Kandili idrak edildi
Samsun'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 51 tutuklama
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
AB: Putin'in söylediklerini ve tehditlerini ciddiye alıyoruz
Ukrayna'dan Rusya'ya hamle: Kuril Adaları'nı Japonya toprağı kabul etti
Bakan Özer: Dağıtılan yardımcı kaynaklar ders kitaplarını geçmiş olacak
Fransa'da akaryakıt krizi: Sağlık hizmetleri sekteye uğradı
Çiftçiye destek ödemesi başlıyor
Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınının yakın takibinde
ABD saldırılarında yakınlarını kaybeden Afgan aileler, faillerin yargılanmasını istiyor
New York borsası istihdam verisinin ardından düşüşle açıldı
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis: Macaristan ve Türkiye her zaman beraber adım atmaya h...
İran: Kopenhag'daki büyükelçiliğimize bıçaklı saldırı düzenlendi
Çavuşoğlu'ndan Manavgat yangınında en çok zarar gören mahalleye ziyaret
Belarus, Barış ödülüne tepki gösterdi: Nobel mezarında ters döndü
Putin'in 70. yaş günü: Lukaşenko traktör, Rahman meyve piramitleri hediye etti
Rusya'dan ayrılan şirketler 200 ila 240 milyar dolar arasında kayba uğradı
Gemide kalp krizi geçiren mürettebatı Sahil Güvenlik kurtardı
Merkel: Kalıcı barış ancak Rusya ile mümkün
Altay tankı, TCG Anadolu gemisine çıktı
07 Ekim 2022 Cuma 20:18:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 20:18:00

Bakan Özer: Dağıtılan yardımcı kaynaklar ders kitaplarını geçmiş olacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İlk kez bir eğitim öğretim yılında dağıtılan yardımcı kaynaklar ders kitaplarını geçmiş olacak" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Kongre Merkezi'nde, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda, yıla çok kapsamlı hazırlıklarla başladıklarını söyledi.

YARDIMCI KAYNAK PROBLEMİ TARİHE KARIŞTI

Son 19 yılda eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için ders kitaplarına ücretsiz erişme geleneğini devam ettirdiklerini hatırlatan Özer, şöyle konuştu:

"İnşallah ekim ayı içerisinde 20 milyon ilave yardımcı kaynak ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün göndereceği 4 milyon kaynakla 160 milyon kaynağı tüm okullara ve çocuklara eriştirmiş olacağız. İlk kez bir eğitim öğretim yılında dağıtılan yardımcı kaynaklar, ders kitaplarını geçmiş olacak. Yıllardan beri okullarda konuşulan, velilerin şikayet ettiği aslında yaygın bir davranış olmayan ama okulları hep töhmet altında bırakan o yardımcı kaynak problemini de inşallah sizlerin de destekleriyle bakanlık olarak tarihe gömeceğiz."

"YÜKSEK ÖĞRETİMDEKİ OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 45'LERE ÇIKTI"

Yardımcı kaynak konusunun Türkiye'de çok daha az konuşulur hale geldiğini ifade eden Özer, sistemi bireyselleştirilmiş kaynaklara doğru evirmeye başlayacaklarını vurguladı.

Bakan Özer, son 20 yılda devasa yatırımlarla 5 yaşındaki okullaşma oranının yüzde 11'den yüzde 94'e çıktığı bilgisini paylaşarak, "Ortaöğretimdeki yüzde 44 olan okullaşma oranı yüzde 90'a çıktı. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14'dan yüzde 45'lere çıktı. Demek ki yapılabiliyormuş." dedi.

"KIZLARIN OKULLAŞMA ORANLARI ERKEKLERİ GEÇTİ"

Ortaokul seviyesindeki kız çocuklarının okullaşma oranının erkekleri geçtiğini anlatan Özer, şunları söyledi:

"2014'ten sonra da yükseköğretimdeki kadınların, kızların okullaşma oranları erkekleri geçti. Demek ki hiçbir problem yokmuş. Problem, imkan meselesiymiş. Kız çocukları, kadınlar başörtüsüyle eğitime erişemiyorlardı. Yükseköğrenim kurumlarının önünde acılı hikayeler ortaya çıkıyordu. İmkanı olan kendi ülkesini terk edip başka ülkelerde yüksek öğretime erişmenin yollarını arıyorlardı. Peki bugün kadına şiddeti konuşanlar, o gün konuşuyor muydu. Bugün beyin göçünden bahsedenler, bunun spekülasyonunu yapanlar o gün kadınların yurt dışına gitmesini, başörtülü kadınların beyin göçü kapsamında değerlendiriyor muydu? Hiç umurlarında bile değildi."

Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Türkiye Bakan Özer
Aile saadeti

Aile saadeti
Kendimi izlerken eleştiririm

Kendimi izlerken eleştiririm
Bu dünya kaldıramaz aşkımızı

Bu dünya kaldıramaz aşkımızı
Fotoğraf sevdası

Fotoğraf sevdası
Mahkemede hesaplaşacak

Mahkemede hesaplaşacak
Romantik kutlama

Romantik kutlama
15 yıl sonra imaj değişikliği

15 yıl sonra imaj değişikliği
Zirveli başlangıç

Zirveli başlangıç
Süper hayal kırıklığı!

Süper hayal kırıklığı!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX