Bakan Özer'den rehber öğretmen adaylarına müjde! Zorunlu olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımında, 100 öğrencisi bulunan her okulda bir rehber öğretmen olmasının zorunlu olacağını duyurdu.

Bakan Özer paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Değerli rehber öğretmen adaylarımıza yönelik bir müjdemizi buradan paylaşmak istiyorum:

Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak.

Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını sürekli desteklemeyi sürdüreceğiz.