Son dakika... Bakan Koca'dan belediye başkanlarına sınav çağrısı

Bakan Koca'dan son dakika açıklaması! Bütün belediye başkanlarından özel olarak talep etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız." paylaşımında bulundu.

Bakan Koca'nın mesajı şöyle:

"Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz. Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız."