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12 Ocak 2023 Perşembe 20:58:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 21:07:00

ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler OBS ATA AÖF sisteminde

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ATA AÖF 2023 final sınavı sonuçları https://obs.atauni.edu.tr/ üzerinden ilan edilecek. Ancak sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

ATA AÖF sınavın ardından gözler final sınav sonuçları ile ilgili yapılacak açıklamada. Atatürk Üniversitesi tarafından ATA AÖF final sınavları 07-08 Ocak 2023 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze gerçekleşti.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim yarıyıl sonu (final) sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz dönemlerde açıklanan sınav sonuçları göz önünde bulundurulduğunda sınav sonuçlarının en geç 20 Ocak tarihine kadar erişime açılmış olması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Değerli öğrencilerimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (11 Ocak 2023) saat 12.00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz.

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı %30, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınav puanının katkısı yüzde 70'tir.Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

Etiketler : ATA AÖF sınav Atatürk Üniversitesi
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