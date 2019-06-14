Eğitimine Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üzerinden devam eden öğrenciler ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF 3 ders sınav tarihi belli mi? sorularının yanıtlarını yoğun olarak araştırıyorlar. Atatürk Üniversitesi öğrencileri AÖF final sınavlarına 11-12 Mayıs tarihleri arasında girdiler. ATA AÖF bahar dönemi final sınavlarının sona erip sonuçların açıklanması ile bütünleme ve üç ders sınavları öğrencilerin gündemine geldi. AÖF bütünleme sınavı ve 3 ders sınavı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte ATA AÖF sınavları hakkında merak edilenler...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Daha önce 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacağı duyurulan Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları, ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS ile aynı tarihe rastlaması nedeni ile 29-30 Haziran 2019 tarihlerine alınmıştır. Sınavlar aşağıdaki saatlerde yapılacaktır;

1. Oturum: Cumartesi sabah saat 09:30

2. Oturum: Cumartesi öğleden sonra saat 14:00

3. Oturum: Pazar günü öğleden sonra saat 15:00

ATA AÖF 3 DERS SINAV TARİHİ BELLİ Mİ?

Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız (FF) olduğu için mezun olamayan öğrenciler Mezuniyet Üç Ders Sınavı’na girebilir (Blok Uygulama, Blok Uygulama I ve II derslerini alan öğrencilerin bu derslerden sınava girebilmesi için; bu derslere 2018-2019 öğretim yılında kayıt yaptırmış, uygulamalara devam etmiş ve devamsızlıktan kalmamış olmaları gerekmektedir). Öğrenci, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere 2018-2019 öğretim yılında kayıt yaptırmışsa Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilir.

Mezuniyet Üç Ders Sınavına 1, 2 ya da 3 dersten girilebilir.

Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilmek için herhangi bir başvuru yapmaya ya da ücret ödemeye gerek yoktur.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi/ara sınav notu ile Mezuniyet Üç Ders Sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir (final ve bütünleme sınavlarında olduğu gibi). Öğrencinin harf notları; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bağıl Değerlendirme Esasları çerçevesinde, dersin ilgili dönemdeki dönem sonu sınavı sonuçlarına göre daha önce oluşmuş olan harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir.

Her ne sebeple olursa olsun Mezuniyet Üç Ders Sınavına katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı sonucunda mezun olamayan öğrenciler başarısız oldukları dersleri, bu derslerin bulundukları yarıyılda ders kaydı yaparak almak zorundadırlar.

Halen cezaevinde olup Mezuniyet Üç Ders Sınavına girme hakkı olan öğrencilerin sınavı, bu sınavın yapılacağı 15 sınav merkezindeki cezaevlerinden birinde yapılır.

Sınav merkezi tercih sayfası sadece Mezuniyet Üç Ders Sınavına giriş hakkı olan öğrenciler için aktif olacaktır.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı için sınava giriş belgeleri Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) alınabilecektir.

Mezuniyet üç ders sınavının yapılacağı sınav merkezleri şunlardır;

Adana

Ankara

Antalya

Bursa

Diyarbakır

Erzurum

Kocaeli

Gaziantep

İstanbul Anadolu

İstanbul Avrupa

İzmir

Konya

Samsun

Trabzon

Van