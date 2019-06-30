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30 Haziran 2019 12:47 | Pazar

ATA AÖF 3 ders sınavı ne zaman? ATA AÖF 3 ders sınavı tarihi açıklandı!

ATA AÖF 3 ders sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı tüm Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. ATA AÖF 3 ders sınavı tarihi açıklandı! Bugün ATA AÖF bütünleme sınavının üçüncü oturumu gerçekleştirilecek. ATA AÖF bütünleme sınavının yanı sıra öğrenciler 3 ders sınavı hakkında da araştırma yapıyorlar. ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı- sınav merkezi tercihi 01-02 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Peki, ATA AÖF 3 ders sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek. İşte tüm merak edilenler...

ATA AÖF öğrencileri için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Daha önce 15-16 Haziran'da yapılacağı ilan edilen Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavı, ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS sınavıyla aynı tarihe rastlamasıyla nedeniyle 29-30 tarihlerine alınmıştır. 30 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak olan 3. oturum öğleden sonra saat 15:00'da başlayacak. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bütünleme sınavının dışında ATA AÖF 3 ders sınavı hakkında da araştırma yapıyorlar. ATA AÖF 3 ders sınavı tarihi açıklandı! İşte, ATA AÖF 3 ders sınav tarihi... 

ATA AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN? 
ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı- sınav merkezi tericihi 01-02 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayınlanan Akademik Takvime göre ATA AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde saat 09:30'da yapılacak. 

ATA AÖF 3 DERS SINAVI TARİHİ AÇIKLANDI!

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NASIL YAPILIR?
Çeşitli nedenlerle herhangi bir örgün yükseköğretim programında eğitim-öğretim imkânı bulamayan öğrenci adayları ile yaşam boyu öğrenimi benimseyen vatandaşlarımıza, dış paydaşlarla iş birliği içerisinde, zaman ve mekân bağımsız olarak açıköğretim yolu ile eğitim fırsatı olan AÖF her yıl belirli dönemlerde sınavlar düzenlemektedir.

ATA AÖF sınavları; belirtilen sınav merkezlerinde, hafta sonları ve yüz yüze oturumlar şeklinde yapılmaktadır. Ara sınavlar, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavları dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkilemektedir.

Çeşitli nedenlerle herhangi bir örgün yükseköğretim programında eğitim-öğretim imkânı bulamayan öğrenci adayları ile yaşam boyu öğrenimi benimseyen vatandaşlarımıza, dış paydaşlarla iş birliği içerisinde, zaman ve mekân bağımsız olarak açıköğretim yolu ile eğitim fırsatı olan AÖF her yıl belirli dönemlerde sınavlar düzenlemektedir.

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