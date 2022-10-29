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29 Ekim 2022 Cumartesi 17:39:00 - Güncelleme:29 Ekim 2022 Cumartesi 17:39:00

Aspendos'ta kitap randevusu

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Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi çerçevesinde okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe 20 ayrı okuldan 6 bin öğrenci katıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi çerçevesinde okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe 20 ayrı okuldan 6 bin öğrenci katıldı.

Öğrenciler 30 dakika boyunca kitap okudu. Daha sonra öğrencilere Antalya'da ören yerlerine yakın ilköğretim öğrencilerinin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesini hedefleyen "Kültürel Miras Koruyucuları" projesi çerçevesinde bir sunum yapıldı.

Etiketler : antalya serik ahenk projesi
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