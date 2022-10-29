Aspendos'ta kitap randevusu

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi çerçevesinde okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe 20 ayrı okuldan 6 bin öğrenci katıldı.



Öğrenciler 30 dakika boyunca kitap okudu. Daha sonra öğrencilere Antalya'da ören yerlerine yakın ilköğretim öğrencilerinin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesini hedefleyen "Kültürel Miras Koruyucuları" projesi çerçevesinde bir sunum yapıldı.