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15 Nisan 2024 Pazartesi 09:53:00 - Güncelleme:15 Nisan 2024 Pazartesi 09:53:00

Ara tatil sona erdi, 20 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı

Kaynak: TRT Haber

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Okullarda ikinci ara tatil sona erdi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci hem ara tatil hem de bayram tatilinin ardından ders başı yaptı.

Okullarda ikinci ara tatil 5 Nisan'da başladı ve derslere 1 hafta ara verildi.

9 günlük tatil, Ramazan Bayramı'yla aynı döneme denk geldi.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki milyonlarca öğrenci için tatil bugün sona erdi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı.

YAZ TATİLİ 14 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav heyecanı var.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran Pazar günü yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8 ve 9 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

Etiketler : okul öğrenci ara tatil bayram tatili ders başı
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