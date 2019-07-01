AÖL 3. dönem sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır 2019 araştırması tüm Açıköğretim lisesi öğrencileri tarafından merak ediliyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL), 2018-2019 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı açıklandı. AÖL 3. Dönem Sonu Sınavları 6 Temmuz 2018 Cumartesi – 7 Temmuz 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek. Açıköğretim lisesinde eğitim süresi 4 yıl 8 dönemden oluşuyor. Peki, AÖL 3. dönem sınav yerleri ne zaman belli olacak? AÖL 3. dönem sınav yerleri hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

AÖL 3. DÖNEM SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. MEB tarafından açıklamaya göre sınav 6 Temmuz Cumartesi ve 7 Temmuz Pazar günü yapılacak. AÖL sınav giriş belgeleri ise 3 Temmuz’da erişime açılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR 2019

AÖL sınav giriş belgesi http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden güvenlik kodu ve T.C kimlik veya öğrenci numarasını girerek alınabilir.

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

AÖL sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Duyuruya göre sınav 6 Temmuz Cumartesi ve 7 Temmuz Pazar günü yapılacak.

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA?

AÖL sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda gerçekleştirilecek. Buna göre ilk oturum saat sabah 09:30'da, ikinci oturum öğleden sonra 14:00'te yapılacak. Öğrenciler oturum başı 2.5 saat soru çözme imkanı verilecek.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.Açık lise sınav sonuçlarını; sonuçların açıklanmasının ardından(http://aolweb.aol.meb.gov.tr) bağlantı adresinden öğrenilebilecek.

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR?

Açıköğretim lisesi ya da kısaca açık lise, çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu lisedir. Açıköğretim lisesinde eğitim süresi 4 yıl 8 dönemdir. Fakat 18 yaşından büyük öğrenciler yılda üç sınav hakkını değerlendirirse eğitimini 2,5 yılda tamamlayabilir.

Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri online olarak yapılır. Öğrencilerin yılda iki kere kayıt yenilemesi gerekir.

Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, kayıt yenileme ücretini ödedikten sonra derslerini seçer. Önceden açıklanan tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Açıköğretim Lisesinde okuyan bir öğrencinin mezun olabilmasi için:

– En az 8 dönem öğrenim görmesi,

– Toplam kredisinin asgari 192 olması,

– Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır.

Türkiye’de binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.