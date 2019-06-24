AÖF yaz okulu kayıt dönemi başladı! AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar? sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Bugün başlayan AÖF kayıt dönemi 28 Haziran 2019 tarihinde son bulacak. Yaz okuluna, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı tüm öğrenciler başvurabilecekler. Öğrenciler yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilecekler. AÖF yaz okulu kayıt dönemi ve yaz okulu hakkında merak edilen tüm detayları sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler..

AÖF YAZ OKULU KAYIT DÖNEMİ BAŞLADI!

AÖF yaz okulu kayıt dönemi başladı. AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 28 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek.

AÖF YAZ OKULU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yaz okulu ücretleri şöyle;

Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam ₺160,00 öder.

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam ₺175,00 öder.

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam ₺190,00 öder.

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam ₺205,00 öder.

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam ₺220,00 öder.

YAZ OKULU KAYITLARINDA HANGİ ÖĞRENCİLERDEN ÜCRET ALINMAZ?

İlgili Kanunlar kapsamında olan Şehit/Gazi yakınlarından,

03/01/2019 tarihli ve 1 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince engellilik oranı %40 ve daha fazla olan öğrencilerden yaz okulu ücreti alınmamaktadır.

YAZ OKULU BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı yüzde 100’dür.

YAZ OKULUNDA YAPILACAK SINAVA KİMLER GİREMEZ?

Güz veya Bahar dönemine bakılmaksızın girmiş olduğu son sınavında kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilir. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav yaz okulu sınavı olacağı için sınava giremez.

AZ OKULUNA KAYIT ZORUNLU MUDUR?

Yaz okulu uygulamasına katılım öğrencinin isteğine bağlıdır.