AÖF yaz okulu başvuru tarihleri uzatıldı mı? AÖF yaz okulu hangi dersler açılacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üzerinden öğreninimi sürdüren binlerce öğrenci AÖF yaz okulu sisteminin detaylarını araştıyor. Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabililer. AÖF yaz okulu başvuru tarihleri ve AÖF yaz okulu dersleri hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler..

AÖF YAZ OKULU BAŞVURU TARİHLERİ UZATILDI MI?

Yaz okulu kayıtları 28 Haziran'da sona erecekti. AÖF yaz okulu kayıtları için verilen süre uzatıldı. Yaz okulu kayıtları 5 Temmuz 2019 tarihine kadar kabul edilecek.

AÖF YAZ OKULU HANGİ DERSLER AÇILACAK?

1- Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden ilgili kayıt tarihleri arasında yapılacaktır.

2- Yaz okulunda hangi ders/derslerin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir.

YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

AÖF YAZ OKULU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yaz okulu ücretleri şöyle;

Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160,00 TL öder.

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175,00 TL öder.

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190,00 TL öder.

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205,00 TL öder.

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220,00 TL öder.