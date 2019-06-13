AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sonuçları mobilde açıklandı!

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? sorularının yanıtları eğitim hayatını Açık Öğretim Üniversitesi'nde devam ettiren binlerce kişi tarafından araştırılıyor. 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen final sınavı sonrası öğrenciler büyük heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihe gözlerini çevirdiler. Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarının açıklanmasının gecikmesi öğrencileri gün geçtikçe meraklandırdı. Adanolu Üniversitesi'den dün konu ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada: 'Değerli öğrencilerimiz, resmi tatil nedeniyle uzayan notlarınızın yayınlanması sürecinde gösterdiğiniz sabır için Açıköğretim Sisetmi ailesi olarak siz kıymetli öğrencilerimize teşekkür ederiz' denildi. AÖF sınav sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversite twitter hesabında sınav sonuçlarına ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Sınav sonuçlarınız Anadolu Mobil'de açıklandı!

Güncel mobil uygulamalarımız;

IOS için: http://ana.do/ios

Android için: http://ana.do/and

Not: Sonuçlar otomasyon sistemine yüklendiğinde ayrıca sayfamızdan duyurulacaktır.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre yaz okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 28 Haziran Cuma günü bitecek. Öğrenciler yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilecek.11 hafta sürecek eğitimin ardından 14-15 Eylül tarihlerinde final sınavları yapılacak.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde açılacak yaz okulu dersleri, ilgili birim kurulunun kararı ve Anadolu Üniversitesi Senatonun onayıyla belirlenecek. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılacak ve bu sınavın başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak.

AÖF SINAVINDA GEÇME NOTLARI NELER?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF 3 DERS SINAVI NEDİR?

AÖF 3 Ders Sınavı, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde gerçekleştirilen, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Lisans ya da Ön Lisans programlarında eğitim-öğretim alan öğrencilerin katıldığı sınavın adıdır. Üç ders sınavı; AÖF bünyesinde kayıtlı olduğu programdaki tüm dersleri almış ve en çok 3 dersten başarısız/koşullu geçeri olan ve bu dersleri de vermesi halinde mezun olabilecek durumda olan öğrencilere tanınan bir haktır. AÖF 3 (üç) ders sınavı, 20 Temmuz 2019 tarihinde saat 15:00’da düzenlenecek.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLİR Mİ?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.