AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sonuçları mobilde açıklandı!
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı herkes tarafından araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç sorgulama ekranı heyecanla merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen final sınavı sonrası heyecan başlamıştı. Uzun süren bu heyecanın bugün sona ermesi bekleniyor. Dün Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre sınav sonuçlarının bugün açıklanacağı duyuruldu. Eğitim hayatına Açık Öğretim Üniversitesi'nde devam eden öğrenciler için heyecanla beklenen gün geldi. AÖF sınav sonuçları ve AÖF kayıtları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? sorularının yanıtları eğitim hayatını Açık Öğretim Üniversitesi'nde devam ettiren binlerce kişi tarafından araştırılıyor. 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen final sınavı sonrası öğrenciler büyük heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihe gözlerini çevirdiler. Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarının açıklanmasının gecikmesi öğrencileri gün geçtikçe meraklandırdı. Adanolu Üniversitesi'den dün konu ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada: 'Değerli öğrencilerimiz, resmi tatil nedeniyle uzayan notlarınızın yayınlanması sürecinde gösterdiğiniz sabır için Açıköğretim Sisetmi ailesi olarak siz kıymetli öğrencilerimize teşekkür ederiz' denildi. AÖF sınav sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Anadolu Üniversite twitter hesabında sınav sonuçlarına ilişkin son dakika açıklaması geldi.
Sınav sonuçlarınız Anadolu Mobil'de açıklandı!
Güncel mobil uygulamalarımız;
IOS için: http://ana.do/ios
Android için: http://ana.do/and
Not: Sonuçlar otomasyon sistemine yüklendiğinde ayrıca sayfamızdan duyurulacaktır.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI!
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre yaz okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 28 Haziran Cuma günü bitecek. Öğrenciler yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilecek.11 hafta sürecek eğitimin ardından 14-15 Eylül tarihlerinde final sınavları yapılacak.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde açılacak yaz okulu dersleri, ilgili birim kurulunun kararı ve Anadolu Üniversitesi Senatonun onayıyla belirlenecek. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılacak ve bu sınavın başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak.
AÖF SINAVINDA GEÇME NOTLARI NELER?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
AÖF 3 DERS SINAVI NEDİR?
AÖF 3 Ders Sınavı, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde gerçekleştirilen, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Lisans ya da Ön Lisans programlarında eğitim-öğretim alan öğrencilerin katıldığı sınavın adıdır. Üç ders sınavı; AÖF bünyesinde kayıtlı olduğu programdaki tüm dersleri almış ve en çok 3 dersten başarısız/koşullu geçeri olan ve bu dersleri de vermesi halinde mezun olabilecek durumda olan öğrencilere tanınan bir haktır. AÖF 3 (üç) ders sınavı, 20 Temmuz 2019 tarihinde saat 15:00’da düzenlenecek.
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLİR Mİ?
Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
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