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13 Haziran 2019 08:45 | Perşembe

AÖF 3 ders sınavı nedir? AÖF 3 ders sınavı

AÖF 3 ders sınavı ne zaman? AÖF 3 ders sınavı nedir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sonuçları beklenirken 3 ders sınavı hakkında açıklama geldi. 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınav hakkı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Hakkı Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür. Peki, 3 ders sınavına kimler girebilir, ne zaman yapılacak? AÖF 3 ders sınavı hakkında detaylar haberimizde...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sonuçları beklenirken 3 ders sınavı hakkında duyuru geldi. Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelere Kayıtlı Öğrenciler İçin Üç Ders Sınav Duyurusu kapsamında sınavın tarihi belirlendi. 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınav sonuçları beklenirken 3 ders sınavına girecek olan öğrencilerin beklediği tarih açıklandı. Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00’da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecek. AÖF 3 ders sınavı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler... 

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN? 
Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF 3 DERS SINAVI NEDİR? 
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınav hakkı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Hakkı Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00’da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

Üç ders sınavına girecek öğrencilerin sistemimizde kayıtlı olan sınav merkezlerine göre sınav yapılacak illere atamaları aşağıda yer alan tablo kullanılarak Fakülte tarafından yapılacaktır. Öğrencilerimiz üç ders sınavına gireceği sınav ilini, 19-20 Haziran 2019 tarihlerinde T.C. kimlik/öğrenci numaraları ve şifreleri ile http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından sayfalarına giriş yaparak, AÖF bürolarına bizzat giderek veya 0850 200 46 10 nolu AOSDestek İletişim ve Çözüm Masasını arayarak değiştirebilirler. Belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorundadırlar.

Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir. Her ne sebeple olursa olsun “Üç Ders Sınavı”na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.
Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur. 

AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YAZ OKULU MÜJDESİ
Anadolu Üniversitesi, bir ilke daha imza atıyor. Anadolu Üniversitesi, 2018-2019 öğretim yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu açıyor. Yaz okulu, öğrencilerimize öğrenimlerini belirlenen süreden önce tamamlama fırsatı vereceği gibi, bütünleme sınavı taleplerinin de karşılanması anlamına geliyor.

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