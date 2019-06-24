Ankara lise yüzdelik dilimleri! Ankara lise taban puanları sorgulama ekranı!

Ankara lise yüzdelik dilimleri araştırması yoğun olarak araştırılıyor. Ankara lise taban puanları sorgulama ekranı merak ediliyor. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS sınav sonuçları açıklandı. LGS sonuçlarını sorgulamak isteyen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi sayfası www.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilir. Ankara lise yüzdelik dilimleri ve Ankara lise taban puanları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

ANKARA LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ!

Ankara lise yüzdelik dilimleri henüz açıklanmadı. Ankara lise yüzdelik dilimleri açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI SORGULAMA EKRANI!

Ankara Anadolu Lisesi taban puanı ve yüzdelik dilimleri Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Millî Eğitim Bakanlığı Sınavlı/Sınavsız Okul Boş Kontenjan Ve Sınavlı Okul Taban Puan Bilgileri sorgulaması güncel olarak yapılabiliyor.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

Örnek: Ülke çapında yüzde 8’lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir.

Yüzdelik dilim, her yıl değişiklik gösteren taban puanlara nazaran daha çok kullanılan bir değerlendirme kriteridir.

Ancak, okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

LGS SONUÇLARI İÇİN YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIYOR?

Sınav sonuç belgesinde yer alan il ve ülke geneli yüzdelik dilim bilgileri, belirli yöntemle belirlenmektedir. Öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puan ile o ilde sınava giren tüm öğrenciler içerisindeki başarı sıralaması, öğrencinin il yüzdelik dilimini belirlemektedir.

Türkiye geneli yüzdelik dilim ise tüm ülkede sınava giren öğrenciler içerisinde öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puan ile elde ettiği başarı sıralamasını ifade etmektedir.

KILAVUZ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının tercih sürecine dair bilgiler vereceği kılavuzun, geçtiğimiz yılki süreç göz önünde bulundurulduğunda 25 Haziran Salı gününe kadar yayımlaması bekleniyor.