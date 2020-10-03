Altınlarını bozdurup öğrencisine Eba'ya girmesi için televizyon alan Botan Erekli! Helal olsun sana öğretmenim

Bir ay önce evlenen müzik öğretmeni Botan Erekli, televizyonu olmadığı için uzaktan eğitime katılamayan öğrencisi için düğün takılarını bozdurup televizyon aldı. Bu sayede öğrencisinin diğer 4 kardeşi de eğitimini sürdürme şansı yakaladı.



Gaziantep Şehit Mehmet Karadal Ortaokulu’nda müzik öğretmenliği yapan Botan Erekli, okulunda eğitim gören öğrencilerini ailelerini arayarak çocukların EBA ders programına katılıp katılmadığının takibini yapıyor. Erekli, “Bir öğrencimin babasını aradığımda evde tablet ve bilgisayar olmadığını öğrenince; ‘Televizyondan takip edebilirsiniz’ dediğimde, evlerine televizyon da alamadıklarını söyledi” dedi.

EŞİNE FİKİR DANIŞIP ÇÖZÜM ARADI

Bu duruma çok üzülen Botan Erekli bir ay önce hayatını birleştirdiği eşine konuyu açarak ne yapabileceklerini danıştı. Eşinin düğünde takılan ziynet eşyalarını satabileceklerini söylemesi üzerine Erekli, takılardan bir kısmını bozdurdu. Aldığı televizyonu öğrencisinin evine götürüp teslim etti. Bu sayede öğrencisinin diğer 4 kardeşi de uzaktan eğitime katılma imkanı yakaladı.

BAKANIN SÖZÜ İLHAM OLDU

29 yaşındaki Botan Erekli, “Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un ‘Bir çocuğun kalbine dokunabilmek, onun gözlerine bakabilmek’ sözleriyle hareket ederek eşime böyle bir durum olduğunu anlattım. O da bana destek çıkarak hemen altınları bozdurup televizyonu almam gerektiğini söyledi” dedi.