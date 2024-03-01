VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Gurbankulu Berdimuhamedov ile görüştü
3'üncü Antalya Diplomasi Forumu başlıyor
"Ana ticaret ortağımız AB'deki toparlanmayla imalat sanayisi daha da güçlenecek"
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bayraktar AKINCI'dan 'Çakır'la tam isabet
Yetim Vakfı “Bu Ramazan Kalbine Dokun” sloganıyla yola çıkıyor
01 Mart 2024 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 11:30:00

ALES başvuruları başladı

Kaynak: İHA

ABONE OL

ÖSYM tarafından 21 Nisan'da yapılacak 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/1) başvurular başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan duyuruya göre, 2024-ALES/1 başvuruları başladı.

Sınava başvurular, 1-11 Mart tarihleri arasında yapılabilecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek. Sınav ise 21 Nisan 2024'te gerçekleştirilecek.

Ayrıca duyuruda, adaylara 2024-ALES/1 kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerektiği vurgusu yapıldı.

Etiketler : ösym ales sınav başvuru aday
Şarkıya ilk görüşte aşık oldu

Şarkıya ilk görüşte aşık oldu
Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!

Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!
Kayakta ayak kaslarını yırttı

Kayakta ayak kaslarını yırttı
Londra Moda Haftası'na Türk damgası

Londra Moda Haftası'na Türk damgası
Emre'nin minik misafiri

Emre'nin minik misafiri
Salatayla zayıflıyor

Salatayla zayıflıyor
Depresyon buluşması

Depresyon buluşması
Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti

Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti
Hayaldi, gerçek oldu

Hayaldi, gerçek oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX