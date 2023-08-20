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20 Ağustos 2023 Pazar 14:23:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2023 Pazar 14:23:00

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı

Kaynak: AA

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) tamamlandı.

Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen ALES için 150 bin 975 aday başvuru yaptı.

Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.

Sınav sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Etiketler : ösym ales sınav
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