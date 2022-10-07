Torba Yasa Meclis'te! KYK borç faizleri siliniyor

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07 Ekim 2022 Cuma 14:42:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 14:42:00

Torba Yasa Meclis'te! Başkanvekili Elitaş: KYK borç faizleri siliniyor

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Meclis Başkanlığı'na sunacakları ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'torba kanun' teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'Öğrenim kredisi borçlarının faizlerini siliyoruz. 2 bin TL altı icra borcu silinecek' dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis Başkanlığı'na sunacakları ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun" teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

AR-GE desteklerinin 2 milyon 500 bin liraya çıkarıyoruz

İşverenler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar doğalgaz ve elektrik yardımı olarak 1000 TL'ye kadar olarak yaptıkları yardımlar gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacak

Öğrenim kredisi borçlarının faizlerini siliyoruz

2 bin TL altı icra borcu silinecek.

Maske, sokağa çıkma yasağı cezaları silinecek.

Etiketler : Mustafa Elitaş AR-GE destekleri cezaları silinecek Öğrenim kredisi borçları
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