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26 Haziran 2019 15:53 | Çarşamba

Adrese dayalı liseler 2019 listesi! 2019 lise taban puanları haberimizde!

Adrese dayalı liseler 2019 listesi merak ediliyor. 2019 lise taban puanları haberimizde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş için girdikleri Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 1 Haziran 2019 tarihinde yapıldı. TEOG sınavının kaldırılmasının ardından 2018 yılında ilk defa uygulanan LGS ile birlikte ayrıca öğrenciler adrese dayalı kayıt sistemi ile tercihler de gerçekleştirebilecekler. Öğrencilerin yüzde 90'nın adresine en yakın okula kayıt olabilecek olmasını amaçlayan bu yeni sistemde, sınav yine kayıt aşamasında önem teşkil ediyor. Adrese dayalı liseler 2019 listesi ve 2019 lise taban puanları gibi detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

Adrese dayalı liseler 2019 listesi tüm öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. 2019 lise taban puanları haberimizde yer alıyor. Merkezî Sınav Puanı'na yani LGS puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihini gerçekleştirmek zorundalar. Yerel yerleştirme ekranından tercih yapmayana sınavla öğrenci alan okul ekranı da, pansiyonlu okul ekranı da açılmayacak. Adrese dayalı liseler 2019 listesi ve 2019 lise taban puanları hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde bulunuyor. 

ADRESE DAYALI LİSELER 2019 LİSTESİ!
Adrese dayalı liseler 2019 listesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sisteminde yer alan 'Okullar ve Diğer Kurumlar' sekmesinden okullar görünebiliyor. 

ADRESE DAYALI LİSELER SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2019 LİSE TABAN PUANLARI HABERİMİZDE!
2019 Lise taban ve tavan puanları, yüzdelik dilimleri hakkında MEB kılavuz yayınlandı. 

LGS 2019 KONTENJANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ 

LGS ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILIR?
2018 yılında TEOG yerine getirilen “Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi” lise tercihi yapabilmeniz için öncelikle ikamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekmektedir. Daha sonra sınavsız öğrenci alan liselere “Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi” üzerinden tercih yapılacak. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebilecektir.

Okulların belirli kontenjanı için öğrenciler arasında eşitlik sağlanması halinde bakılacak kriterlerde de değişik yapıldı. Eski sistemde yerleştirmelerde puanların eşit olması halinde Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı'nın ardından yıl sonu başarı puanına bakılıyordu. Yeni sistemde ise Ortaokul Başarı Puanı'nın (OBP) ardından ikinci kriter yaş olarak belirlendi. Bu durumda yaşı küçük olana öncelik verilecek. Eşitlik devam ederse sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. İstediği okul türüne yerleşemeyen ya da yerleştiği okul türünü beğenmeyen öğrenciler için nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.

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