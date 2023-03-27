Adıyamanlı öğrencilerin sınavlara doğa içinde hazırlanacağı kampta eğitim başladı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Beşpınar Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı Projesi açılış programında, deprem bölgesinde asıl dezavantajlı olanların gençler olduğunu söyledi.

Gençlere normalleşmeyi, umudu, yeniden hayata eklemlenmeyi sağlayacak ortamı yaratmak için çalıştıklarını dile getiren Demircan, bu anlamda 1 aylık çalışma sonucu önemli mesafe katedildiğini kaydetti.

Demircan, bin öğrenci için sınıflar oluşturulduğunu bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukların yemesi içmesini, lojistiğini temin edeceğimiz bir zemin oluşturuldu. Bir yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı işin içerisinde, öteki taraftan Milli Eğitim Bakanlığı işin içerisinde. Amacımız özellikle LGS'ye ve YKS'ye hazırlanacak yavrularımıza yeniden start verdirmek, yeniden onları hayatın içerisine katmak, eklemlendirmek ve onlara iyi gelecek bir ortamı yaratmak. Onların eğitimlerini aksatmamalarının zeminini oluşturmak hedefleriyle buradayız."

Demircan, öğrencilerin taşımalı eğitimle Adıyaman'ın merkezinden toplanıp kampa getirildiğini belirterek, "İnşallah iyi olacak, hayırlı olacak ve yavrularımız umudu yeniden yakalamış olacaklar. Dikkat edilirse ki yavrularımız sanki depreme muhatap olmamışçasına mutlular, birbirleriyle hasret giderdiler." ifadelerini kullandı.