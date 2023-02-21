VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Depremde babası ve 2 kardeşini kaybeden çocuk, annesiyle hayata tutunuyor
Bakanlıktan 'deprem desteğine haciz' iddialarına ilişkin açıklama
AB'nin gaz tüketimi son 6 ayda yüzde 19,3 düştü
Başkan Erdoğan çadır kentte depremzedelerle buluştu
Rusya, Türkiye dahil 19 ülkeye vize kolaylığı sağlayacak
Zelenskiy, Rus ordusunun Herson'a yoğun saldırı düzenlediğini duyurdu
Depremlerde can kaybı 42 bin 310'a yükseldi
Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı... Binaların çöktüğü anlar kamerada
"Be ahlaksız! Vicdansız. Bu yenilir yutulur bir şey değil"
NATO'dan Rusya'ya çağrı!
Bakan Koca duyurdu: TUS ve YDUS ertelendi
Bakan Akar: 20 bin Suriyeli topraklarına döndü
AB'nin gaz tüketimi son 6 ayda yüzde 19,3 düştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Bu savaşın (Rusya için) stratejik bir fiyasko olduğu açık
AB: Hatay merkezli depremlerle ilgili durumu yakından takip ediyoruz
Depremler Akkuyu NGS'de hasara yol açmadı
ASKON Genel Başkanı Aydın'dan deprem bölgesine ilişkin "iş gücü" değerlendirmesi
Türkiye LPG Derneği'nin desteğiyle deprem bölgesine iki haftada yüzbinlerce tüp ulaştırıldı
Almanya'ya ihracatta ocak rekoru
İsrailli Team Jorge şirketinin seçimlere müdahale yöntemleri
Depremin ardından öğretmenler nelere dikkat etmeli?
"Gezen Sinema" çocuklar için deprem bölgesinde
Dünyada 21. yüzyılın sonuna kadar 3 bin dil yok olabilir
Bakan Koca'dan şebeke suyu açıklaması
21 Şubat 2023 Salı 18:20:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 18:20:00

AB'nin gaz tüketimi son 6 ayda yüzde 19,3 düştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin toplam doğal gaz tüketimleri, Ağustos 2022-Ocak 2023 döneminde önceki yılların aynı dönemindeki ortalamanın yüzde 19,3 altına indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin doğal gaz tüketimlerine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Verilere göre, AB'nin doğal gaz tüketimi ağustos-ocak döneminde, 2017-2022 yıllarının aynı döneminin ortalama gaz tüketiminin yüzde 19,3 altında gerçekleşti.

Bu dönemde, AB üyesi 23 ülkenin doğal gaz tüketimi önceki 6 yılın ortalamasının altında kaldı.

Ayrıca, AB üyesi 21 ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 15'ten fazla azaldı.

Doğal gaz tüketimi en fazla düşen AB ülkeleri yüzde 57,3 ile Finlandiya, yüzde 47,9 ile Litvanya ve yüzde 40,2 ile İsveç oldu.

İrlanda, İspanya ve Slovenya'da ise gaz tüketimindeki düşüş yüzde 15 hedefini yakalayamadı.

Öte yandan, doğal gaz tüketimi Malta ve Slovakya'da artış gösterdi.

AB ülkeleri enerji krizi nedeniyle doğal gaz tüketimlerini Ağustos 2022 ile Mart 2023 döneminde önceki 5 yılın ortalamasının yüzde 15 altına indirme hedefi belirlemişti.

Etiketler : ab doğalgaz avrupa doğal gaz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX