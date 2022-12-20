90 yıl sonra aynı fotoğraf

Giresun'da tarihi okul restore edildi. Okulun önünde 90 yıl önce çekilen fotoğraf karesi yeniden çektirildi. Köy halkı ve öğrenciler duygusal anlar yaşadı.

KÜLTÜREL DEĞER OLARAK YAŞATILIYOR

Giresun'da 1932 yılında devlet millet işbirliğiyle yapılan ve yine devlet millet işbirliğiyle restore edilen tarihi okulun 90 yıl önceki açılışında çekilen fotoğraf, köy halkı ile yeniden çektirildi. Merkeze bağlı Akçalı köyünde yer alan okul, Cumhuriyetin ilk yıllarında bu bölgeye yönelik hazırlanan okul projeleri kapsamında yapılan okulların ayakta kalan son temsilcisi durumunda. Uzun zamandır atıl haldeki okulun kültürel değer olarak yaşatılması amacıyla Akçalı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği ile Giresun Valiliği işbirliğinde restorasyon çalışmaları başlatıldı.

TARİHSEVER TURİSTLERİ BEKLİYORLAR

Çalışmalarda sona yaklaşılan okulda, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Yaklaşık bir asır önceki coşku yeniden yaşandı. Köylülerin 1932 yılında imece usulü ile çalışırken çekilmiş olan fotoğraf karesinin bir benzeri de köylülerin katılımıyla yeniden çektirildi. Giresun Valisi Enver Ünlü, Akçalı köyünün geleneksel evleriyle ve diğer tarihi yapılarıyla özgün dokusunu koruyan önemli bir köy olduğunu söyledi. Ünlü, "Buranın doğaseverler, yerli ve yabancı turistler, tarihseverler tarafından ziyaret edilmesi için bu okul önemli bir vesile olacak" dedi.

Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gazanfer İltar okulun yöresel mimari geleneğiyle "göz dolma tekniğinde" yapıldığını aktardı.

Okulun mezunlarından Gülay Bilir Ateş Türkçe öğrenmek için ailesi tarafından Belçika'dan köydeki bu okula gönderildiğini anlatarak, "Okulumuz aynı güzel çehresine yeniden kavuştu" dedi.