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23 Mart 2023 Perşembe 14:45:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 14:45:00

"8 bin 959 öğrencinin depremden sonra taşındığı illerden memleketlerine nakledildi"

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8 bin 959 öğrencinin depremden sonra taşındıkları illerden talepleri doğrultusunda tekrar memleketlerine nakledildiklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, depremlerden etkilenen bölgelerde çocukların okullarıyla buluşması ve eğitimlerini sürdürmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Çadırlarda, konteynerlerde ve prefabrik okullarda öğrencilerin öğretmenleriyle buluşturulduğunu ve ilk etapta çocukların depremin olumsuz etkilerini, bu travmayı sağlıklı bir şekilde atlatmaları için gece gündüz demeden bütün sahada çalışıldığını vurgulayan Özer, afetin yaşandığı 10 ilde eğitim öğretim süreçlerinin üç aşamada planlandığını kaydetti.

Özer, birinci kategoride yer alan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart, ikinci kategoride yer alan Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'ta eğitim öğretimin başlatıldığını hatırlatarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da ise eğitim öğretimin 27 Mart itibarıyla kademeli olarak başlayacağını bildirdi.

Deprem bölgesindeki on ilden diğer illere toplam 252 bin 829 öğrencinin nakil olduğunu belirten Özer, şöyle devam etti:

"En fazla nakil yapılan illerden Ankara'ya 34 bin 441, Mersin'e 23 bin 307, Antalya'ya 22 bin 190, İstanbul'a 19 bin 434, Konya'ya ise 13 bin 665 öğrencimizin naklini gerçekleştirdik. Ancak deprem bölgesinden diğer illere nakil işlemleri artık durma noktasına geldi. Gelinen bu noktada Bakanlık olarak deprem bölgesinde hayatı normalleştirmek için eğitim öğretimi normalleştirme çabamız ve okulların açılması sonucunda afet nedeniyle başka illere nakil yaptıran öğrencilerimizin tekrar memleketlerine dönüş nakilleri yaptığını görüyoruz."

Depremin yaşandığı illere dönüş yapan öğrenci sayısı hakkında da bilgi veren Özer, "Gaziantep'e 3 bin 402, Kahramanmaraş'a 1274, Adana'ya 878, Hatay'a 796, Osmaniye'ye 607, Diyarbakır'a 546, Malatya'ya 533, Şanlıurfa'ya 486, Adıyaman'a 345 ve Kilis'e 92 olmak üzere toplam 8 bin 959 öğrencimizin depremden sonra taşındıkları illerden talepleri doğrultusunda tekrar memleketlerine nakillerini gerçekleştirdik." bilgisini verdi.

Bakan Özer, deprem bölgesine çelik konstrüksiyonlu kalıcı 500 yeni prefabrik okul yapma kararını da hatırlatarak "Eğitim ailemiz, afet bölgemizden diğer illerimize naklini yaptığımız öğrencilerimizi yeni okullarında bağrına bastı. Tüm zorlukları beraber aşacak, her zaman evlatlarımızın yanında olacağız. Afet bölgesinde evlatlarımızı okullarında öğretmenleriyle buluşturarak eğitim öğretimi normalleştirip hayatı da normalleştirmeye devam edeceğiz. " değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : mahmut özer deprem öğrenci nakil

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