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27 Mart 2023 Pazartesi 10:45:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 10:45:00

45 bin yeni öğretmen atamasında takvim işliyor

Kaynak: TRT Haber

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8 Mayıs'ta yapılacak 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınmasına bugün başlanacak.

45 bin yeni öğretmen ataması ön başvuruları bugün başlıyor. Başvurular 1 Nisan tarihine kadar alınacak ve 8 Mayıs'ta atamalar yapılacak.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta açıklanacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak.

103 BRANŞ İÇİN ATAMA YAPILACAK

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacak. 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.

Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puan esas alınacak.

Etiketler : öğretmen ataması sınav aday branş

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