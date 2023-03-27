45 bin yeni öğretmen atamasında takvim işliyor
Kaynak: TRT Haber
8 Mayıs'ta yapılacak 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınmasına bugün başlanacak.
45 bin yeni öğretmen ataması ön başvuruları bugün başlıyor. Başvurular 1 Nisan tarihine kadar alınacak ve 8 Mayıs'ta atamalar yapılacak.
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.
Öğretmen adaylarının atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta açıklanacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak.
103 BRANŞ İÇİN ATAMA YAPILACAK
Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacak. 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.
Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puan esas alınacak.
- Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'ın bazı ilçelerinde eğitim öğretim başladı
- 45 bin yeni öğretmen atamasında takvim işliyor
- Depremin vurduğu iki ilde ders zili yarın çalacak
- YÖKDİL temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
- Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
- Depremin yıkıma neden olduğu Malatya'nın 8 ilçesinde ders zili yarın çalacak